Survivor'da Aileler Birbirine Girdi... Aleyna ve Ayşe Kaosu Adayı Bitirdi! Ayşe İçin Diskalifiye Kararı! Videoları Kaldırıldı...

Survivor 2021'de heyecan bir türlü dur durak bilmeden devam ediyor. Her bölümüyle ayrı bir olayıyla gündeme gelmeyi başaran Survivor 2021'de çember daralıyor. Çember git gide daralırken artık yarışmada kaos başlıyor. Son çıkan olayla birlikte Twitter'da binlerce kişi yorumlar yaptı. Bu kez yarışmacılar, alttan alttan birbirine girerken; aileler açık bir şekilde birbirine girdi. Neler oluyor?

Survivor'da daha birkaç gün önce Aleyna - Batuhan aşkı konuşulup, her şey oldukça güzel bir şekilde giderken; bugün yaşanan büyük kaos konuşulmaya başlandı. Fakat bu kez kaosun sebebi yarışmacılar değil, aileler. Survivor'da bu kez de aileler birbirine girdi.

Ayşe, söz konusu iddialar gerçeği yansıtıyorsa; ve eğer gerçekten suçluysa yarışmadan diskalifiye edilebilir. Aleyna'nın annesinin yaptığı o açıklama herkesin kanını dondurdu!

Bugün gece 02:17'de bir Tweet atan Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu çok büyük bir iddianın altına imza attı. "Evlatlarım benim kırmızı çizgim... Günlerdir Cansu'ya ve bana huzur vermeyen, çok çirkin söylemlerde bulunan AYŞE'nin anne ve babasını esefle kınıyorum" yazdı. Cansu'nun Aleyna'nın engelli kardeşi olduğu biliniyor.

Söz konusu olayların derini ise oldukça korkunç. Söylentilere göre; Ayşe ve Ailesi Dominik'te Cansu'nun oy için getirildiğini söyledi. Bunun sonrasında ise "neden geldi" gibi birçok ifadede bulundu. Devamında ise Zuhal Kalaycıoğlu bu açıklamalar altına imza atarak hem adayı, hem ada dışını salladı. Ayşe hayranları ve Aleyna hayranları ise Twitter'da resmen birbirine girdi.

Ayşe hayranları bu iddiaların kanıtının olmadığını ve bu yüzden buna inanmadıklarını, bunun Ayşe'ye yapılmış bir algı operasyonu olduğunu söylerken; Aleyna hayranları ise, kadının durduk yere yalan söylemeyeceğini belirttiler. Eğer Ayşe, gerçekten bu şekilde bir ifade kullanmışsa, Acun Ilıcalı'nın kararının diskalifiye yönünde olacağı düşünülüyor.

Zuhal Kalaycıoğlu'nun açıklamaları; imla hatası sebebiyle yanlış anlaşıldı. Birçok kişi, Ayşe'nin anne ve babasının bu tarz bir ifade kullandığını düşündü. Twitter'da bir kullanıcı, Zuhal Hanım'ın Ayşe'nin ailesinin saldırmadığını, direkt Ayşe'nin saldırdığını ve Ayşe'nin ailesini kınadığını söylediğini anlattı.

Devamında yapılan bir iddia ise resmen kan dondurdu. Ayşe'nin ailesinin, "Cansuyu oy için getirdiniz" dediği söylendi. Bu laf üzerine adada fiziksel kavga çıktığı da iddia edildi. Tabi bunların tamamı şuanlık iddiadan ibaret. Herhangi bir şekilde açıklama yapılmadı! Fakat diğer bir detay ise; Ayşe'nin videoları oldu. Youtube da Ayşe'nin videoları kaldırıldı. Bunun Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacılara yapıldığı biliniyor!

Bir sosyal medya kullanıcısı; Youtube'da Ayşe'nin kazandığı oyunların kesildiğini, panorama ve extrada övüldüğü kısımların da kesildiğini; Ayşe için bir algı çalışması yürütüldüğünü ve adadan gönderilmek istediğini, bu normal yollarla olmayınca böyle bir iftira ortaya attıklarını anlattı.

Aleyna'nın annesinin, Extra yorumcusunun, yorumcunun eşinin aynı anda tweet atmasının kimsenin tesadüf olarak algılamayacağını, Ayşe üzerinden yapılan algılara ailesini katacak kadar yükselme boyutu kazandırılmışsa, Ayşe'nin geri gelmesi gerektiğini, 20 yaşında bir genç kız ve ailesine cani muamelesi yapılmamasının uygun olduğunu, yarışmacının korunmak zorunda olduğunu dile getirdi. Yaşananlara dair resmi bir açıklama olmadığı için; net bir bilgi veremiyoruz. Konunun takipçisiyiz, açıklama gelir gelmez sizlere ileteceğiz.

Kaynak: ilan365.net