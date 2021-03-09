Survivor Çağrı Diskalifiye Oldu

Survivor 2021 yarışması her geçen gün daha da heyecanlı hale geliyor. Acun Ilıcalı tarafından daha önce girmiş olduğu tartışmalar yüzünden defalarca uyarı alan Çağrı Atakan, bu sefer daha sert bir tepki ile karşılaştı. Yarışmacı Çağrı Atakan, Survivor sunucusu olan Murat Ceylan'a kullanmış olduğu kaba sözlerden dolayı dikkatleri üzerine topladı. Acun Ilıcalı ise bu olay karşısında sessiz kalmayarak Çağrı Atakan’a, ‘’ Şimdi yarışmayı bırakıyorum dersem mutlu oluyorum’’. ifadesini kullandı.

Survivor'ın yeni bölüm fragmanında, yarışmacı Çağrı Atakan'ın rakip takım oyuncusu ve Survivor yarışmasının sunucusu Murat Ceylan ile yaşamış olduğu tartışma diskalifiye olmasına neden oldu.

Yeni fragman da yayınlanan sahnede Çağrı Atakan, Murat Ceylan'a ‘’ Ne yeter sana ne?’’ cümle Acun Ilıcalı’yı kızdırdı. defalarca Çağrı Atakan'a uyaran Acun Ilıcalı bu sefer bir yarışmacıya, ‘’Ben arkadaşlarıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum şimdi yarışmayı bırakıyorum dersenmutlu olurum.’’ ifadesine yer verdi. Acun Ilıcalı, Çağrı Atakan'ın karşı takıma ve yarışmanın sunucusu olan Murat Ceylan'a yapılan muameleyi kabul etmedi. Çağrı Atakan’a yarışmayı bırakması üzerine bir çağrıda bulundu. Yarışmacının sürekli takım arkadaşları ile arasında olan polemik ve karşı takım yarışmacıları ile sürekli bir tartışma içerisinde olması Acun Ilıcalı'nın da sabrını taşırdı.

Büyük Olasılıkla Çağrı Atakan Survivor Yarışmasından Diskalifiye Oldu

Yayınlanan yeni bölüm fragmanının ardından Survivor Panorama’da Çağrı Atakan ve Acun Ilıcalı arasında yaşanan diyalog programın konusu haline geldi. Programda bulunan eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Çağrı Atakan için şu ifadeleri kullandı,’’ Büyük ihtimalle diskalifiye oldu Acun abi öyle bir şey söyledi ki yarışmayı bırakmak zorunda gibi’’ ifadesine yer verildi. Daha önceki bölümlerde de yarışmada sürekli takım arkadaşları ile ve rakip takım ile tartışma yaşayan Çağrı Atakan’ın bu sefer diskalifiye olduğu netleşmiş gözüküyor.