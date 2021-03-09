Survivor Çağrı Diskalifiye Oldu

Ekranların sevilen yarışması Survivor 2021 yarışmasında bir yarışmacı diskalifiye olma durumu ile karşı karşıya geldi. Fragman'da ve Survivor Panorama'da yapılan yorumlara göre yarışmacı diskalifiye olacak.

Survivor Çağrı Diskalifiye Oldu

Survivor 2021 yarışması her geçen gün daha da heyecanlı  hale geliyor. Acun Ilıcalı tarafından daha önce girmiş olduğu tartışmalar yüzünden defalarca  uyarı alan Çağrı Atakan,   bu sefer  daha sert bir tepki ile karşılaştı. Yarışmacı Çağrı Atakan,  Survivor  sunucusu olan Murat Ceylan'a kullanmış olduğu kaba sözlerden dolayı dikkatleri üzerine topladı.  Acun Ilıcalı ise bu olay karşısında sessiz kalmayarak  Çağrı Atakan’a, ‘’ Şimdi yarışmayı bırakıyorum dersem mutlu oluyorum’’.  ifadesini kullandı.

Survivor'ın yeni bölüm fragmanında,  yarışmacı Çağrı Atakan'ın rakip takım oyuncusu ve Survivor yarışmasının sunucusu Murat Ceylan ile yaşamış olduğu tartışma diskalifiye olmasına neden oldu.

Yeni fragman da yayınlanan sahnede  Çağrı Atakan,  Murat Ceylan'a ‘’ Ne yeter sana ne?’’  cümle Acun Ilıcalı’yı  kızdırdı.  defalarca  Çağrı Atakan'a uyaran  Acun Ilıcalı bu sefer bir yarışmacıya,  ‘’Ben arkadaşlarıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum şimdi yarışmayı bırakıyorum dersenmutlu olurum.’’ ifadesine  yer verdi.  Acun Ilıcalı,  Çağrı Atakan'ın karşı takıma ve yarışmanın sunucusu olan Murat Ceylan'a yapılan muameleyi kabul etmedi.  Çağrı Atakan’a  yarışmayı bırakması üzerine bir çağrıda bulundu. Yarışmacının sürekli takım arkadaşları ile arasında olan polemik ve karşı takım yarışmacıları ile sürekli bir tartışma içerisinde olması Acun Ilıcalı'nın da sabrını taşırdı.

Büyük Olasılıkla Çağrı Atakan  Survivor Yarışmasından Diskalifiye Oldu

Yayınlanan yeni bölüm fragmanının ardından Survivor Panorama’da  Çağrı Atakan ve Acun Ilıcalı arasında yaşanan diyalog  programın konusu haline geldi. Programda bulunan  eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal,  Çağrı Atakan için şu ifadeleri kullandı,’’ Büyük ihtimalle diskalifiye oldu Acun abi öyle bir şey söyledi ki yarışmayı bırakmak zorunda gibi’’  ifadesine yer verildi. Daha önceki bölümlerde de yarışmada  sürekli takım arkadaşları ile  ve rakip takım ile tartışma yaşayan Çağrı Atakan’ın  bu sefer diskalifiye olduğu  netleşmiş gözüküyor.

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