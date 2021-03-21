Survivor Birleşme Partisindeki Şarkıcı Jason Derulo Kimdir?

Survivor 2021 yarışma programı tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken birleşme partisiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Birleşme partisinde sahneye çıkacak dünyaca ünlü şarkıcı hakkında bilgileri Acun Ilıcalı Instagram sayfası üzerinden paylaştı. Acun Ilıcalı'nın paylaşımında göre 2021 Survivor birleşme partisine katılacak şarkıcı Jason Derulo olacak. Yapılan bu paylaşım sonrasında herkes Jason Derulo kimdir ve hangi şarkıları yapmıştır şeklinde araştırmalar yapmaya başladı.

Jason Derulo Kimdir?

Jason Derulo Swalla ve Savage Love şarkılarıyla yüksek hayran kitlesine ulaştı. İmzası bulunan bu şarkılar dünya çapında milyonlar tarafından dinlendi. 1989 yılında Amerika'da dünyaya gelen şarkıcı küçük yaşlardan itibaren müzikle yakın ilişki kurduğunu belirtiyor. Genç yaşlarında ailesinin desteğiyle birlikte piyano, bale ve tiyatro dersleri almıştır. Gençliğinde basketbolla ilgilenen Jason Derulo, genç yaşlardan itibaren aktif olarak müzikle ilgilendiğini ifade etmektedir.

Geçmiş dönemlerde de Diddy, Lil Wayne, Danity Kane, Donnie Klang, Sean Kingston, Cassie ve Lil Mama gibi şarkılar için de söz yazarlığı yapmıştır.

İngilizceye ek olarak annesi nedeniyle Hintçe'de konuşabilmektedir. Crush On You parçasıyla listelerde üst sıralarda yer almıştır. 2006 yılında müzik piyasalarına giren Jason Derulo 2010 yılında Lady Gaga ile efsane bir performansa imza atmıştır.

Survivor Birleşme Partisi'nde Jason Derulo

Acun Ilıcalı şahsi Instagram adresi üzerinden bu yıl yapılacak Survivor Birleşme Partisi şarkıcı konuğunu duyurdu. Jason Derulo şarkılarıyla birleşme partisine eşlik edecek. Yapılacak açıklamaya göre Survivor birleşme partisi 27-28 Mart tarihinde TV8 ekranlarında olacak. Ünlüler ve Gönüllüler takımları artık aynı adadaya yaşamaya başlayacaklar.