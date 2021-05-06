Survivor Batuhan ve Aleyna Sevgili mi, İkilinin Arasında Neler Yaşanıyor?

Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunmuş olduğu Survivor her zamanki gibi yine çok izlenen TV programlar arasına girmeyi başarıyor. Acun Ilıcalı'nın kendi kanalında, TV8'de yayınlanan Survivor'da kadın bir yarışmacının elenmesi durumunda adaların karışacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde, tam da Acun Ilıcalı'nın bahsettiği olay gerçekleşti ve Survivor 2021 ünlüler takımının iddialı yarışmacısı yarışan Melis Sezer, ada hayatına veda etti.

İzleyicilerini TV ekranlarına kilitleyen Acun Ilıcalı'nın sunmuş oldu Survivor 2021'de Melis'in elenmesinin ardından mavi ve kırmızı takım karıştı. Survivor'da Batuhan ve Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki aşk iddiaları ise gündeme bomba gibi düşmüştü.

İkilinin birleşme partisindeki birbirlerine olan yakın tavırları ikilinin takım arkadaşlarının da dikkatini çekmişti.

Ünlüler takımından Batuhan Karacakaya ile gönüllüler takımının iddialı ismi Aleyna Kalaycıoğlu arasında yaşanan duygusal yakınlaşma sosyal medyada ise gündem haline geldi.

Survivor 29 Nisan akşamı yayınlanan Survivor'ın yeni bölümünde ise tekrardan mavi ve kırmızı takım da bulunan ikilinin, Aleyna-Batuhan yakınlaşması konuşuldu. Gönüllüler adasında bu konu konuşulurken; Ayşe'nin röportajı sırasında Batuhan'ın kibar biri olduğunu ancak Aleyna'ya karşı daha da nazik olduğunu söyledi. Hatta ikilinin birleşme partisinde sarıldığı anı bile yakaladığını ifade etti.

Aleyna Çalışkan ise "Bunlar çok güzel duygular, Batuhan sana hep güzel bakıyordu zaten" sözlerini kullanması aşk iddialarını daha da kuvvetlendirdi. İkilinin arasındaki duygusal bağ Survivor 2021 izleyicileri tarafından da fark edildi.

Tüm yaşanan bu gelişmelerin sonrasında Survivor'da takımların karışması ile beraber Batuhan ve Aleyna Kalaycıoğlu aynı takıma düştü. Acun Ilıcalı'nın Aleyna ve Batuhan'ın kırmızı takımda yer aldığını açıkladığı an, iki isim de oldukça sevindi. İkilinin sergilemiş olduğu tavırlar dolayısı ile aşk iddiaları bir kez daha gündem haline gelirken sosyal medya kullanıcıları tarafından ta Twitter'da oldukça konuşuldu.