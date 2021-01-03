Survivor Batuhan Karacakaya Kimdir, Kaç Yaşında, Instagram Hesabı Ne?

Survivor 2021’in fragmanının yayınlanmasının ardından yarışmacılar arama motorlarında en çok araştırılan konular arasına girdi. En çok merak edilen yarışmacı ise Batuhan Karacakaya oldu. Küçük yaşlardan itibaren girdiği dizi ve sinema sektöründe pek çok ses getiren yapımda rol alan Batuhan Karacakaya, Aşk-ı Memnu dizisinde oynadığı rol ile dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdilerde ise Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündemde yer almaya devam ediyor. Peki Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya hangi dizi ve filmlerde oynadı? Batuhan Karacakaya Instagram hesabı var mı? İşte tüm bu soruların cevabı…

Survivor 2021’in tanıtımının yayınlanması ile birlikte Survivor 2021’in kadrosu da belli oldu. Ünlüler takımında yer alacağı açıklanan Batuhan Karacakaya, en çok merak edilen yarışmacılardan biri oldu. Survivor seyircileri, Survivor 2021’in tanıtımında Batuhan Karacakaya'yı görünce onunla ilgili araştırma yapmaya başladı.

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen her yayınlandığında reyting rekorları kıran dizisi Aşk-ı Memnu’da 7 yaşında oynadığı Bülent Ziyagil karakteriyle tanıdığımız Batuhan Karacakaya, geçirdiği değişimle sık sık magazin gündeminde kendinden söz ettiriyordu. Küçük yaşlardan itibaren yer almaya başladığı dizi ve film sektöründe pek çok başarılı oyuncu ile rol alma fırsatı yakalayan Karacakaya, Instagram’da da büyük ilgi görüyor.

SURVİVOR BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

5 Şubat 1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Batuhan Karacakaya’nın oyunculuk kariyerindeki yükselişi Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi sayesinde olmuştur. 2 sezon boyunca rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde Ziyagil ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil’i canlandıran Karacakaya, Aşk-ı Memnu bittikten sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almıştır ve bu dizideki Mert karakteri ile kariyerine devam etmiştir.

Sinema filmlerinde de yer alan Batuhan Karacakaya’nın sinemada en bilinen rolü Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırdığı karakteri olmuştur.

Çocuk yaşta ekran karşısına çıkmaya başlayan Batuhan Karacakaya, uzun süre boyunca ekranlarda boy göstermemiştir. Yaklaşık 4-5 senelik bir ara veren Karacakaya, yaşadığı büyük değişim ile herkesi şok etmiştir. Sevilen dizi Diriliş Ertuğrul’da Engin Altan Düzyatan’ın oynadığı Ertuğrul karakterinin kardeşi Dündar karakterini canlandırarak ekranlara yeniden döndü.

Batuhan Karacakaya’nın Rol Aldığı Diziler

Aşk-ı Memnu’da Bülent Ziyagil karakteri (2008-2009)

Umutsuz Ev Kadınları’nda Mert karakteri (2011-2013)

Diriliş: Ertuğrul’da Dündar Bey karakteri (2016-2017)

Sen De Gitme’de Selim karakteri (2011)

Beşinci Boyut’ta Arif/Emre (2005)

Batuhan Karacakaya’nın Rol Aldığı Filmler

Uzun Hikaye’de Mustafa karakteri (2012)

Aşk Tesadüfleri Sever’de Özgür karakteri (2011)

Bekle Beni’de Salih karakteri (2010)

Dersimiz Atatürk (2009)

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021, 23:32