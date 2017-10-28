Survivor 2018'in ilk yarışmacısı Cumali Akgün oldu !

Uzun bir aradan sonra ekranlara Canlı yayınla dönen Beyaz Show'a dün gece Acun Ilıcalı damga vurdu Acun Ilıcalı merakla beklenen Survivor 2018'in ilk yarışmacısını açıkladı.Kanal D ekranlarında dün gece yeniden başlayan Beyaz Show'da Acun Ilıcalı ve Survivor süprizi yaşandı.

Acun Ilıcalı Survivor 2018'in kadrosunda yer alabilmek için Iğdır'dan İstanbul'a yürüyen 32 yaşındaki Cumali Akgül'e bir jest yaparak onu Survivor'ın ilk yarışmacısı yaptı.50 günde yaklaşık 1500 km yürüyen Cumali Akgün'ün hayalleri gerçek oldu.Acun Ilıcalı Beyaz'ın ve seyircilerin ısrarını kırmayarak Cumali'yi Survivor'a kabul etti.