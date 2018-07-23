Süreyya Yalçın’ın Dalgınlığı Pahalıya Patladı

Sosyetenin sıra dışı isimlerinden Süreyya Yalçın, her yaz olduğu gibi Ege sahillerinde güneşli günlerin tadını çıkarıyor.Geçtiğimiz ay Miami’den eşi Ozan Baran ile birlikte Türkiye’ye gelen Yalçın, önce tekneyle Yunan sahillerine demirlemişti ardından da Marmaris ve Bodrum koylarını dolaşmaya başlamıştı.Ancak Yalçın’ın bu tatili sırasında canını sıkan bir olay yaşadığı ortaya çıktı. Pahalı mücevherlere düşkünlüğüyle bilinen ve plajda bile milyonluk takılarıyla güneşlenen Yalçın, bir anlık dalgınlıkla 400 bin TL değerindeki pırlanta yüzüğünü denize düşürdü.Yüzük Yalçın ve beraberindekilerin tüm çabalarına karşın bulunamadı.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2018, 09:56