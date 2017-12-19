Süreyya Yalçın doğum günü pastasını kılıçla kesti

Geçtiğimiz gün doğumgünü olan Süreyya Yalçın için kutlamalar Pazar gününden başladı.Amerika-Miami’de yaşayan Süreyya Yalçın'ın doğum günündeki pastasını kılıçla kesmesi dikkatleri üzerine çekti.1 hafta önce tatil için İstanbul'a gelen Süreyya Yalçın aile arasında doğum gününü kutladı.

İlki Florya Crowne Plaza’da aile arasındaydı. Süreyya Yalçın 33’üncü yaşını hafta boyunca arkadaşları ile kutlamaya devam edecek.

İki katlı pastasını kılıçla kesen Süreyya Yalçın mini şortu ve uzun beyaz çizmeleri ile dikkat çekti.