Sude Zülal Güler Kimdir? Yaşı, Boyu, Dizileri ve Hayatı

Sude Zülal Güler isimli genç oyuncu, 25 Ağustos 2001 senesinde İstanbul’da hayata gözlerini açmıştır. Henüz 19 yaşında olduğu öğrenilen genç isim Sude Zülal Güler, Makedonya kökenlidir. İlk olarak 2013 senesinde 12 yaşında iken rol aldığı Çınar isimli dizi projesi ile birlikte oyunculuk kariyerine başlamıştır. 2013 yılında rol aldığı ve genç oyuncunun ilk dizisi olan “Çınar’ın” yanı sıra 2018 yapımı olan Keşif isimli film ile de Sude Zülal Güler, beyaz perdeye adımını atmıştır. Küçük yaşlarda çeşitli dizi ve filmlerde rol almaya başlayan başarılı isim, Muhteşem Yüzyıl, Mayıs Kraliçesi ve İsimsizler gibi yapımlarda da performans sergilemiş ve izleyici kitlesinden beğeni toplamıştır.

2001 senesinde doğduğu öğrenilen genç oyuncu Sude Zülal Güler’in Cengiz Anadolu Lisesi’nden mezun olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Aslen Makedonya Üsküp’lü olan genç oyuncu, çeşitli dizi ve filmlerde rol almaya devam etmektedir.

2020 senesinde iddialı bir şekilde yayın hayatına başlayan ve televizyon dizisi izleyicileri tarafından büyük bir ilgi ile takip edilen Şeref Sözü isimli dizi projesinde de rol alan Sude Zülal Güler, ilgileri üzerine toplamayı başarmıştır. Genç oyuncu Güler, Şeref Sözü isimli dizi projesinde Cihan Adabeyli karakterinin kol kanat gerdiği güzeller güzeli İsra karakterine hayat vermiştir.

Şeref Sözü isimli projede İsra karakterine hayat veren Sude Zülal Güler, Mayıs Kraliçesi isimli projede Pınar karakterine, Muhteşem Yüzyıl Kösem’de ise Ayşe Sultan karakterini canlandırmış ve sergilediği performanslar ile beğeni toplamıştır. 2013 yılında ilk kez Çınar isimli dizi projesi ile ekran hayatına adım atan genç oyuncu Sude Zülal Güler, filmde Esra karakteri ile başrol oynamış ve ekranların aranan yüzü haline gelmiştir. Başarılı oyuncu şimdilerde ise Star Tv’de yayınlanacak olan ve Ümit Kantarcılar ile partner olacağı Kazara Aşk isimli projesin yayın hayatına başlaması için heyecanlı bekleyişini sürdürmektedir.