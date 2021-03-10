Steven Spielberg kendi hikayesini filme taşıyacak!

Transformers, Jurassic Park, Jaws, Indiana Jones, Schindler'in Listesi, E.T. ve Azınlık Raporu gibi unutulmaz filmlerin yönetmeni olan Steven Spielberg bu kez de kendi hikayesini anlatacak. Çocukluğu ABD'nin Arizona eyaletinde geçen usta yönetmen, kendi çocukluğunun hikayesini beyaz perdeye taşıyacak. Gelen haberlere göre ünlü yönetmen Spielberg'in annesini ünlü aktris Michelle Williams'ın canlandırması için görüşmelere başlandı.

Tecrübeli senarist Tony Kushner senaryoya destek olacak

Spielberg ile yakın çalışma arkadaşı olan ve ünlü yönetmenin birçok filminin senaryosunu yazan Tony Kushner'ın da senaryo konusunda destek vereceği kaydedildi. Speilberg, kendi çocukluğunu anlatacak filmin senaryosunu yakın arkadaşı ve tecrübeli senarist Tony Kushner ile birlikte yazacak. Filmin çekimlerinin bu yaz aylarında başlayacağı ve 2022 yılında izleyicinin karşısına çıkacağı kaydedildi.

Kendisine benzeyen oyuncular arıyor

Ünlü yönetmen Steven Spielberg'in bir taraftan da kendisine benzeyen oyuncular aradığı belirtildi. Ünlü yönetmen, kendisinin farklı yaşlardaki halerini oynayacak birden fazla oyuncu için seçmeler yapıyor. Sinema tarihinin en yetenekli hikaye anlatıcılarından biri olarak kabul edilen Spielberg'in kendini anlatacak filmi merakla bekleniyor. Ünlü yönetmenin hayatı hakkında 2017 yılında HBO'da "Spielberg" adlı belgesel büyük ilgi görmüştü. Yönetmenin son filmi "West Side Story" normal şartlarda geçen yıl gösterime girecekti ancak pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelendi. Bu boşluğu fırsat bilen Spielberg de kendi hikayesini anlatacak filmin hazırlıklarına koyuldu.

Spielberg'in geçmişi

1846 yılında Cincinati'de dünyaya gelen Steven Spielberg'in annesi Leah, bir konser ve lokanta piyanistiydi. Ünlü yönetmenin babası ise elektronik–bilgisayar bilimcisi olan Arnold Spielberg'di. Hayatında izlediği ilk film olan "The Greatest Show on Earth"ü gördükten sonra büyülenen Steven, ilk amatör filmini 12 yaşında çekti. Filmde oyuncak trenlerini kullanan Spielberg, oyuncak trenlerin karıştığı bir tren kazasını filme aldı.

Daha sonraki yaşlarında arkadaşlarıyla birlikte amatör kısa filmler çeken Spielberg, "Escape to Nowhere" adlı 40 dakikalık filmle ödül kazandı. Hayatının en kötü dönemini "Saratoga High School" adlı lisede yaşadığını kaydeden ünlü yönetmen, burada kendisine "Spielbug" (Böcek) lakabının takıldığını söyledi.

Steven Spielberg'in en yüksek bütçeli filmleri