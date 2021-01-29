Star TV'de final çanları çalıyor! Sol Yanım final mi yapacak?

Star TV ekranlarında cuma günü Özcan Deniz'in yeni dizisi Seni Çok Bekledim 'in yayın hayatına başlaması ile beraber dizilerde gün değişikliği yapıldı. Akrep cuma gününden perşembe gününe alınırken, Sol Yanım'da perşembe gününden çarşamba gününe alındı. İki diziside güçlü kadrosu ve konusu ile aslında dikkat çekmeyi başarmış fakat reytinglerde istenilen sonuca ulaşamamıştı. Gün değişikliğinin ardından ise özellikle Sol Yanım dizisi büyük bir reyting kaybetti. Çünkü çarşamba günü birbirinden iddialı diziler bulunmakta. Özellikle Sadakatsiz ve Kuruluş Osman dizileri kıyasıya rekabet içindeler. O gün yayınlanan fenomen diziler arasında reyting kaybetmesi zaten muhtemel olarak beklenen bir sonuçtu. Yapımın bu kararı vermesinin dizinin final yapacağı iddialarını doğurdu. Peki Sol Yanım final mi yapacak? Sol Yanım dizisi hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer alıyor.

Sol Yanım dizisinin oyuncu kadrosunda Defne Samyeli, Cansel Elçin , Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel ,Deniz Barut ,Esra Bezen Bilgin ,Emre Bey , Benian Dönmez ,Taner Rumeli, Feyza Civelek ,Oktay Çubuk ,Ecem Atalay, Aleyna Şen, Seda Akman ,Emre Dinler gibi başarılı isimler yer alıyor. Star TV ekranlarında yayınlanan BKM yapımcılığında ve Serdar Gözelekli'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Sol Yanım dizisinin senaryosu ise Melis Civelek tarafından yazılıyor.

Sol Yanım dizisinin konusuna bakıldığında; tesadüflerin aşka aşkın tesadüflere dönüştüğü bir hayat hikayesi gözler önüne seriliyor. Bir yanda zengin ihtişamlı bir yaşamı geride bırakan, küçük bir mahalle de yeni yaşamlarına alışmaya çalışan anne ve kızın sırlarla dolu hayatı anlatılırken ; bir yandan olağanüstü zenginliğin içinde olan bir gencin hayat hikayesi ekranlara geliyor. Serra ve Selim'in hayat hikayesinde ; başarılı öğrenci Serra ile Selim'in mecburiyetten okuduğu Kuzey Üniversitesi'nde hem eğlenceli anlar yaşanırken hem de sürekleyici hayat hikayaleri gündeme geliyor.

Sol Yanım dizisinin final yapıp yapmayacağı diziseverler tarafından merak edilip araştırılıyor. Sol Yanım dizisinin final yapacağına dair yapımdan henüz bir açıklama gelmedi. Dizi şu an için devam ediyor fakat ilerleyen bölümlerden sonra final kararı alınması bekleniyor. Dizi ile ilgili ayrıntılar geldikçe paylaşacağız.



Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021, 00:49