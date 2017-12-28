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SÖZ dizisinin Yavuz Komutanı'ndan süpriz paylaşım !

Ekranların vazgeçilmezleri arasında yer alan SÖZ dizisinin başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş, rol arkadaşı Aybüke Pusat ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.Tolga Sarıtaş'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

28 Aralık 2017 Perşembe 13:52
SÖZ dizisinin Yavuz Komutanı'ndan süpriz paylaşım !

Bir dönem aralarında aşk yaşadıkları iddia edilen Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat’tan sürpriz bir paylaşım geldi. Tolga Sarıtaş, rol arkadaşı Aybüke Pusat ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.Tolga Sarıtaş'ın bu paylaşımı üzerine rol arkadaşı Aybüke Pusat'ta bu paylaşımı kendi instagram hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde ikilinin aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.Tolga Sarıtaş, Söz dizisinde Üsteğmen Yavuz; Aybüke Pusat ise Bahar karakterini canlandırıyor.

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