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Şovmen Mehmet Ali Erbil'e büyük şok ; Diziden kovuldu !

Türk televizyonlarının sevilen ismi M.Ali Erbil'in adı yine bir skandala karıştı.Erbil'in ekranlara yeniden geri dönen Türk Malı dizisinin kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

14 Eylül 2017 Perşembe 15:54
Şovmen Mehmet Ali Erbil'e büyük şok ; Diziden kovuldu !

Türk televizyonunun ve sinemasının önemli isimlerinden Mehmet Ali Erbil’in yeniden ekranlara dönen Türk Malı dizisinden kovulduğu iddia edildi. Erbil’in yerine gelen isimse Hamdi Alkan oldu. Erbil’in kovulma nedeniyse, çekimler sırasında dizide çalışan bir asistan kıza sürekli olarak mesaj atması. Uçankuş’ta yer alan habere göre, Mehmet Ali Erbil çekimler sırasında bir asistan kıza sürekli mesaj atmaya başladı. Ancak bu mesajlarına bir türlü karşılık alamadı.

Mehmet Ali Erbil işinden oldu 

Kulislerde dolaşan iddiaya göre bu duruma bozulan Mehmet Ali Erbil dizi yöneticilerine gidip “Bu kızı işten kovun” diye tutturdu. Ancak Mehmet Ali Erbil’in bu çıkışı ters tepti ve yapım şirketi bunu yapamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine kesin bir tavır koyan Süreç Film yöneticileri Star Tv yönetimini arayarak durumu aktardılar. Oradan da onay gelince Süreç Film apar topar Mehmet Ali Erbil'in işine son verdi. Hatta, yine aynı kanalda yayınlanan Çarkıfelek’in de yayından kaldırılacağı iddia ediliyor.

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