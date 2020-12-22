Sosyal Medya Fenomenlerine Operasyon! Vergi Kaçırdıkları Gerekçesiyle İmza Toplanıyor!

Sosyal medya fenomenlerinin haksız gelir elde etmesi yeniden gündeme geldi. Fenomenlerin vergi kaçırdığı için hak yediği ve büyük paralar kazanması uzun zamandır tatışılıyordui. Türkiye'nin en eski internet fenomenlerinden Hakan Hepcan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomenlerine savaş açmıştı. Hepcan, change.org'da bir kampanya başlattı. Hakan Hepcan, sosyal medya fenomenlerinin vergi kaçırmalarını engellemenk için imza kampanyası başlattı.

Sosyal medya fenomenliği artık bir iş kolu haline geldi. Çocuklar ve gençlerin hayali sosyal medya fenomeni olmak ve kolay yoldan zengin ve statü sahibi olarak kanat önderi olmak oldu. Ancak internet fenomenliğine dair tartışmalar devam ediyor. O tartışmalardan biride sosyal medya fenomenlerinin çok büyük paralar kazanmasına rağmen vergi ödememesi.

Geçtiğimiz günlerde eski sosyal medya fenomenlerinden Hakan Hepcan, influencerlara savaş açtı. Büyük paralar kazanan, gençleri ve çocukları anlattıkları ile etkileyen sosyal medya fenomenlerinin dudak uçuklatacak gelirler elde ettiği halde herhangi bir vergi ödemiyorlardı. Bu nedenle Hepcan, "change.org" üzerinden bir imza kampanyası başlattı.

Hakan Hepcan, fenomenlerin haksız kazanç ve vergi kaçırılmasını engellemek için başlattığı imza kampanyasında "Sosyal medya (instagram, tiktok vb) mecralarında yer alan içerik üreticileri (influencer) kendi sosyal medya kanallarında yapmış/toplamış/edinmiş olduğu hedef kitlesine markaların isimlerini geçirerek, bu markalar aracılığıyla herhangi bir sözleşme, yazılı beyan olmaksızın vergi ödemekten kaçarak reklam yapmaktadırlar." ifadelerini kullandı.

Kampanyaya 10.000 kişinin imza vermesi bekleniyor. Kampanyaya imza vermek isterseniz Change.org'a girmeniz ve oradan kampanyaya imza vermeniz yeterli.

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020, 11:12