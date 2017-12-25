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Sosyal medya fenomeni olan Danla Bilic'e soruşturma açıldı !

Çektiği makyaj videolarıyla fenomen olan Danla Bilic'ten şok hareket.Danla Bilic'in 1,5 milyondan fazla takipçisi olan Youtube kanalı kapandı.Danla Bilic'in söylediği sözler başına dert açtı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 10:49
Sosyal medya fenomeni olan Danla Bilic'e soruşturma açıldı !

Danla Bilic'e geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir vidyo yüzünden soruşturma açıldı.Danla Bilic'in söylediği sözler başına dert açtı.

Danla Bilic, "İntihar edin, bu hayattan kurtulun" sözleri nedeniyle 'Gençleri intihara teşvik ediyor' diye savcılığa şikayet edildi. Bilic hakkında soruşturma açıldı.Danla Bilic , Instagram hesabından story paylaşarak, Youtube hesabını yanlışlıkla sildiğini söylemişti.

DANLA BİLİC'E BÜYÜK ŞOK 

Hazırladığı ilginç makyaj videolarıyla biranda  fenomene dönüşen Danla Bilic'in Youtube'daki kanalını ziyaret edenler büyük şok yaşadı.1.5 milyondan fazla abonesiyle dikkat çeken Danla Bilic'in kanalını ziyaret etmek isteyenler şoke oldu.Danla Bilic'e ait olan kanalı ziyaret etmek isteyenler  "Bu kanal kapatıldı ve artık kullanılamıyor" uyarısıyla karşı karşıya kaldı.

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