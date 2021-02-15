Son Yaz’ın Kaan’ı Trafik Kazası Geçirdi! Ünlü Oyuncu Ölümden Döndü

Cuma akşamları Fox TV ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşan “Son Yaz” isimli dizinin oyuncu kadrosunda bulunan Erdem Şanlı, dizi setinden dönerken trafik kazası geçirip ölümden döndü.” Son Yaz” isimli dizide Kaan Göç karakterine hayat veren oyuncu Erdem Şanlı, kendi otomobili ile seyir halinde iken İzmir Alaçatı’da çekimleri süren dizisinin setinden dönüş yolunda olduğu zamanda bir trafik kazası geçirdi. Dizi çekimlerinden dönen oyuncu kaldığı otele gidiyordu dizi.

“Son Yaz” çekimlerinin ardından oteline dönmek isteyen oyuncu arabası ile seyir halindeyken kaza geçirdi. Rol aldığı projede Kaan Göç isimli karakteri canlandıran Erdem Şanlı'nın arabasının önünü parçalandığı haberi öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Kaza geçiren genç oyuncu hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Dizi setinden oteline dönüş yaptığı sırada arabası ile seyir halinde iken kaza geçirip ölümden dönen oyuncu Erdem Şanlı'nın hayatı bir riski bulunmadığı haberi öğrenilirken sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilen genç oyuncu Erdem Şanlı, Son Yaz isim dizide Kaan Göç isimli karakteri canlandırıp ekranlara getiriyor. Genç oyuncu yaşanan korkunç olay sonrasında herhangi bir ciddi durum bulunmadığını belirtirken kullandığı aracın ön halinin parçalandığını ve şu an kullanılamaz durumda olduğunu ifade etti. Son Yaz dizisinin çekimlerinin ardından oteline gitmek isteyen oyuncu Alaçatı’da kaza geçirdi. Yaşanan kazanın ardından hemen hastaneye kaldırılan Erdem Şanlı, sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen müdahaleler sonrasında durumunun iyi oldu haberi öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. 1996 yılında İzmir’de dünyaya gelen oyuncu Boşnak bir ailenin 3 çocuğunun en küçüğüdür. İstanbul Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon bölümünü kazanan Erdem Şanlı, 2015 yılında üniversiteye başlamıştır. Ardından çeşitli televizyon projeleri ve ekiplerinde çalışan Son Yaz dizisinin oyuncusu Avlu dizisinde de rol almıştır. Oyuncu son olarak Son Yaz projesinde Kaan karakterine hayat veriyor.