Son Yaz ve Seni Çok Bekledim Dizileri Ortalığı Yıkıp Geçti! İşte Olanlar

Cuma günlerine taht kurmuş olan şüphesiz ki TV8’in başarılı dizisi Kırmızı Oda… kırmızı oda her hafta reytingleri yakıp yıkıyor adeta. Her hafta birincilik getiren dizi Cuma günlerinin kraliçesi adeta. Arada bir de cuma günleri Arka Sokaklar reytingleri toplamıyor değil. Fakat bu haftada Kırmızı Oda yeni hikâyeleri ile birlikte reytingleri üstüne toplamayı başardı. Fakat yeni bir gelişme daha oldu!

Düşüş gösteren 3 dizi birden yükselişe geçit. Son yaz Dizisi ve Seni Çok Bekledim bir anda listeleri yakıp yıktı.

Cuma akşamları Arka Sokaklar ve Kırmızı Oda’nın ardından isminden çok bahsettiren bir diğer dizi de Ramo dizisiydi. Geri kalan diziler ise bu üçlünün gölgesinde kalmaktaydı. Fakat bu hafta işler değişti! 3 dizi birden yükselişe geçti.

FOX TV ekranlarında yer alan Son Yaz dizisi son haftayla birlikte birden gözleri kendine topladı. Reytinglerden çok iyi sonuç alan dizi ilk 10’a girmeyi başardı. Her ne kadar rakiplerine kıyasla geride gözükse de bu oranlar dizi için oldukça büyük bir yükselişi temsil ediyor.

Diğer dikkat çeken ekranların ismi ise Seni Çok Bekledim dizisi oldu. Henüz sadece 3 bölümü yayımlanan Star TV’in yeni dizisi gün geçtikte hayran kitlesini toplamaya devam ediyor.

Baş rollerinde ise Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu gibi çok güçlü iki ismi barındıran dizi ilerleyen haftalar da daha da başarılı olacak gibi.

Dizi ilk iki bölümde ise beklenen reyting oranlarını yakalayamamıştı. Bu da Star TV için oldukça kötü olmuştu. Çünkü kanalın bir diğer dizisi olan Sol Yanım gelen düşük reytingler sonucu final yapmıştı.

AKREP DİZİSİ TEHLİKEDE

Öte yandan kanalın bir diğer dizisi Akrep içinse çanlar çalıyor. Şu anlık ortalama bir reyting oranına sahip olan Akrep dizisi eğer kendini toparlayamaz ya da reyting oranlarını düşürürse final yapmak zorunda kalabilir.

AKINCI DİZİSİ ALDI BAŞINI GİDİYOR

ATV kanalının yeni fantastik dizisi Akıncı ise dün oldukça hızlı bir yükseliş gösterdi. Dizinin ilerleyen günlerde nasıl devam edeceğini ise bekleyip hep beraber göreceğiz.