Son Yaz Dizisinin Konusu, Oyuncuları ve Bölümleri

“Son Yaz” isimli dizi 03 Medya imzalı bir şekilde ekranlara gelip izleyici kitlesi ile buluşmuştur. Dizinin yönetmenliği Burak Arlıer tarafından yapılırken Son Yaz isimli projenin senaryosu ise Cenk Boğatur, Deniz Dargı ve Cem Görgeç tarafından kaleme alınmıştır. 03 Medya imzalı bir şekilde televizyon ekranlarında gelip seyirciyle buluşan dizinin türü ise dram olup Türk yapımı bir televizyon dizisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Fox TV ekranlarında yayınlanan dizinin hikayesi çok gerçekçi bir anlatım ile sunulup oyuncuları en güçlü performansları ile ekranlarda yerini almıştır. Dizinin başrolleri Ali Atay, Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan ve Funda Eryiğit gibi birbirinden başarılı 4 isim tarafından paylaşılmış olup başarılı performansları ile izleyicileri etkilemiştir. Güçlü bir senaryoya sahip olan Son Yaz isimli proje, güçlü hikayesi ve oyuncuların performansları ile kısa süre içerisinde kemik bir izleyici kitlesine ulaşılmasını sağlamıştır. Dram türünde ekranlara gelen Fox TV dizisinin ilk yayınlanma tarihi ise 1 Ocak 2021’dir. Mekan olarak İstanbul ve İzmir gibi şehirlerin seçildiği projenin yayın süresi ise 120 dakika olarak belirtilmiştir. Projenin müzikleri ise Tuna Hizmetli tarafından yapılırken dizinin ekranlara geldiği andan itibaren projenin sosyal medya hesapları da aktif olarak kullanılmıştır. Tüm sosyal medya hesaplarından fragmanlar ve bölümler gibi bilgiler dizinin hayranları ile paylaşılırken dizi hakkında en güncel bilgiler Son Yaz isimli projenin hayranlarının bilgisine sunulmuştur.

Sevilen dizinin hikayesinde ise idealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Selim Kara’yı canlandıran Ali Atay’ın aldığı bir teklif hikayeye yön veren bir gelişmedir. 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri olan Selçuk Taşkın'dan iyi bir teklif alır ve hikaye bu konu üzerinden şekillenir. Suç lideri Selçuk Taşkın, Ali Atay'dan bütün suç örgütüne çökertecek olan davada tanıklık yapmasını rica etmiştir. Ancak bunun için tek bir şart vardır. O da oğlu Akgün Gökalp Taşkın’ı Selim Kara'nın korumasıdır.