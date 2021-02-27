Son Yaz Dizisinin Başı Belada! Adaletsizliğe Kurban Gitti

Fox TV ekranlarında cuma akşamlarında izleyici ile buluşan başarılı proje Son Yaz, bir reyting adaletsizliği ile karşı karşıya kaldı. Ancak bu durumu tam olarak anlamak için dizi sektörüne bir göz atmak gerekiyor. Özellikle son dönemlerde televizyon ekranlarında ve dijital platformlarda oldukça başarılı yerli projeler bulunmakta. Türk dizi sektörünün üst üste yeni ve kaliteli yapımlar üretmesi takdir topluyor ve beğenilen yapımların yurt dışına satılması da önemli kazançların önünü açıyor.

Yaşanan olumlu gelişmeler artık Türk dizi sektörünün ihracat kalemi olarak ekonomide önemli bir yer tuttuğunu belli etmekte. Bu noktada yapımcıların güzel ve kaliteli projeler hazırlaması da dikkat çekiyor. Bugüne kadar hem televizyon kanallarını hem de dijital platformlar için hazırlanan ve 120 dakikanın üzerinde ekranlarda kalan diziler, Türkiye'nin bu işte ne kadar başarılı olduğunun ve iyi bir altyapıya sahip olduğunun bir kanıtı.

Sevilen dizi “Kuruluş Osman’ın” ardından, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin de büyük bir alanda çekildiği düşünüldüğünde bu tarzda yaratılan yapımların dünya standardına ulaştığı gözler önüne seriliyor. Ancak senaryo kısmına bakıldığında ise diziler İki kola ayrılmış durumda. Cesur adımlar atılarak hazırlanmış senaryolar olduğu kadar klişe denebilecek hikayeler de ekranlara sunuluyor. Ancak izleyici kitlesi özellikle son dönemlerde kendilerini şaşırtacak projeler üzerine gitmekte.

Bu durum da senaristleri farklı konular üzerinde ilerlemeye sevk etmekte. Pandemi sürecinde de hem prodüksiyon hem de hikaye bölümü, Türk dizi endüstrisinde oldukça gelişme kat etti. Aynı zamanda oyuncuların performansı da takdir toplarken, tecrübeli ve genç isimler bir arada yer alıp kendilerini oldukça geliştiriyor. Son olarak Fox TV ekranlarında seyirciyle buluşan “Son Yaz” isimli dizi de ekranların en başarılı projelerinden biri.

Başarılı oyuncular Ali Atay ve Alperen Duymaz Son Yaz’da harikalar yaratıyor ve izleyicileri ekranlara kilitliyor. Şimdiye kadar 9 bölüm ile ekranlara gelen Son Yaz projesinin sahneleri de oldukça iyi ve fazlalık olan hiçbir şey yok. Ancak reyting oranları ise beklenildiği gibi olmadı. Tamamen bir adaletsizlik durumu söz konusu ve Son Yaz isimli dizi hak etmediği bir durum ile karşı karşıya kaldı. Bu durumda başarılı proje Son Yaz’ın gelecek sezonda da devam edip edemeyeceği merak konusu oldu.