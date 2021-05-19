Son Yaz Dizisinde Yaşanacaklar Seyircinin Yüzünü Güldürecek

Son Yaz isimli sevilen televizyon dizisi projesinin iki haftadır ekran hayatına devam etmemesi dizi hayranları tarafından üzüntüyle karşılanmış ve hayranlar yeni bölümü merak içerisinde beklemişti. 21 Mayıs 2021 tarihinde ekranlara gelecek olan 19. yeni bölümden detaylı bilgiler öğrenildi. Alperen Duymaz, Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan ve Funda Eryiğit’in başrolünde bulunduğu dizi Son Yaz’ın yeni bölümünde önemli gelişmeler yaşanacağını bilgisine ulaşıldı. Akgün doğum günü ardından kendisini Kara ailesinin bir parçası gibi hissetmeye başlayacak ve kabul edildiği ailenin kızı ile gizli gizli ilişki yaşamaya devam edecek. Fakat bu durumu içine sindirememesi sebebi ile rahatsız olacak ve bu kez de Yağmur, Selim’in yüzüne söylemesine izin vermeyecek. Diğer taraftan her şeyin farkında olan ve bilen Canan'ın Akgün'e tepkisi ise beklenilmeyen bir şekilde gerçekleşecek. Son yaz isimli dizinin iki haftadır ekranlarda bulunmaması sebebiyle televizyon dizisi projesinin izleyicilerine özel gelişmenin telafisi niteliğinde yeni bölüm hakkında gelişmeler haberimizin devamında yer almaktadır.

Bunun yanı sıra filmde Canan ile yaşadıklarına bir isim koyma isteğinde olacak filmin Canan'a hazırlayacağı sürpriz hiç beklenilmeyen bir şekilde sonlanacak. Eray ile Soner'in arası Eray'ın Naz ile ilgili olan yapacağı bir hamle ile iyice açılmış olacak ve bu gelişme sonrasında Soner'i yatıştırmak da zor bir durum olarak görülecek. Akgün, bir taraftan Gökhan'a vermiş olduğu sözü tutmak adına yarışa hazırlanacak, diğer taraftan da taze sevgilisine ilk buluşma sürprizi hazırlama konusunda bir karar alacak. Ancak Gökhan'ın Akgün için farklı planları olması yeni gelişmeler yaşanmasına yol açacak. Selçuk Taşkın’ı adeta bir takıntı haline getirmiş olan Gökhan, gerekirse Selçuk Taşkın’ı oğlunun acısı ile sınamaya hazır halde bulunacak. Son Yaz isimli televizyon dizisi projesinin yeni bölümü seyirci kitlesi ile buluşmak ve birbirinden başarılı sahneleri ekranlara getirmek için sabırsızlanmakta.