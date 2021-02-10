Son Yaz dizisinde flaş gelişme!

FOX TV ekranlarında 2 yeni dizinin yayın hayatına başlayacak olması nedeni ile Son Yaz'ın final yapacağı iddia edilmişti. Uzun zamandır beklenen Savaşçı ve Masumiyet dizisi için geri sayım başladı. İki dizi dev kadrosu ile sabırsızlıkla bekleniyor. Fakat hangi gün yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor. Dizi severler hangi gün yayınlanacağı merak ediyor. Çünkü kanalın çarşamba günü dışında boş günü bulunmuyor. Bu nedenle bir dizinin final yapması düşünülüyordu. İddialara göre ise Son Yaz dizisinin final yapması bekleniyordu. Çünkü reytingi en düşük dizi şu an için Son Yaz olarak gözüküyor. Peki Son Yaz final mi yapacak?

Dizinin kadrosunda Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit, Cengiz Okuyucu, Emre Karayel, Sinan Tuzcu, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin, Sezer Avcı, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Erdem Şanlı, Yunus Narin, Ata Nedim Arman, Sarp İkiler gibi isimler yer almakta. Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burak Arlıel’in oturduğu ve senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur’ın kaleme aldığı Son Yaz dizisi her hafta cuma günü saat 20:00'de FOX TV'de yayınlanıyor.

İstanbul ve İzmir'de çekimleri olan dizide Ali Atay savcı Selim Kara karakterini canlandırıyor. Alperen Duymaz ise Akgün karakteri ile suç dünyası içinde büyümüş birini oynuyor. İkilinin beklenmedik bir anda yolları kesişerek heyecan ve aksiyon bitmiyor.

Son Yaz dizisinden sevindiren haber!

Son Yaz dizisinin final yapacağına dair iddiaların ortaya atılmasından sonra dizinin yapım ekibinden cevap gelerek şu an için final iddialarının doğru olmadığı ve dizinin çekimlerinin hızla devam ettiği duyuruldu. Hatta çekimlerin kamera arkası görüntüleri yayınlanarak dizinin final iddialarının doğru olmadığı açıklanmış oldu. Dizi severler tarafından merak edilen final konusu böylelikle netlik kazandı.



Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 17:02