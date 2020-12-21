Son Yaz dizisi ne zaman başlayacak? Geri sayım başladı!

FOX TV ekranlarında başlayacak olan Son Yaz dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Son Yaz dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Son Yaz ne zaman başlayacak? İşte detaylar haberimizde yer alıyor..

Son Yaz dizisi ne zaman başlayacak? Geri sayım başladı!

Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burak Arlıel’in oturduğu ve senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur’ın kaleme aldığı Son Yaz  dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Son Yaz dizisi 1 Ocak Cuma günü  FOX TV'de başlıyor!

Dizinin kadrosunda Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit, Cengiz Okuyucu, Emre Karayel, Sinan Tuzcu, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin, Sezer Avcı, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Erdem Şanlı, Yunus Narin, Ata Nedim Arman, Sarp İkiler gibi isimler yer almakta.

Son Yaz dizisi konusu nedir? Son Yaz oyuncuları kimler? Ali Atay ve Alperen Duymaz, Son Yaz dizisiyle ekrana dönüyor

Ali Atay savcı olarak ekranlara çıkacak ve Selim Kara karakterini canlandıracak.  Alperen Duymaz ise Akgün karakteri  ile suç dünyası içinde büyümüş birini oynayacak. İkilinin beklenmedik bir anda yolları kesişecek. Heyecan ve aksiyon eksik olmayacak.

Dizinin çekimleri İstanbul ve izmir'de gerçekleşecek. 

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020, 23:22
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