Son Yaz dizisi ne zaman başlayacak? Geri sayım başladı!

Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burak Arlıel’in oturduğu ve senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur’ın kaleme aldığı Son Yaz dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Son Yaz dizisi 1 Ocak Cuma günü FOX TV'de başlıyor!

Dizinin kadrosunda Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit, Cengiz Okuyucu, Emre Karayel, Sinan Tuzcu, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin, Sezer Avcı, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Erdem Şanlı, Yunus Narin, Ata Nedim Arman, Sarp İkiler gibi isimler yer almakta.

Ali Atay savcı olarak ekranlara çıkacak ve Selim Kara karakterini canlandıracak. Alperen Duymaz ise Akgün karakteri ile suç dünyası içinde büyümüş birini oynayacak. İkilinin beklenmedik bir anda yolları kesişecek. Heyecan ve aksiyon eksik olmayacak.

Dizinin çekimleri İstanbul ve izmir'de gerçekleşecek.

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020, 23:22