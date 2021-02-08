Son Yaz dizisi final mi yapacak?

FOX TV ekranlarında 2 yeni dizi yayın hayatına başlayacak. Uzun zamandır beklenen Savaşçı ve Masumiyet dizisine geri sayım başladı. İki dizi dev kadrosu ile sabırsızlıkla bekleniyor. Fakat hangi gün yayınlanacağı ise merak konusu oldu. Çünkü kanalın çarşamba günü dışında boş günü bulunmuyor. Bu nedenle bir dizinin final yapması bekleniyor. iddialara göre ise Son Yaz dizisinin final yapması bekleniyor. Çünkü reytingi en düşük dizi şu an için Son Yaz olarak gözüküyor. Peki Son Yaz final yapacak mı?

Dizinin kadrosunda Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit, Cengiz Okuyucu, Emre Karayel, Sinan Tuzcu, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin, Sezer Avcı, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Erdem Şanlı, Yunus Narin, Ata Nedim Arman, Sarp İkiler gibi isimler yer almakta.

Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burak Arlıel’in oturduğu ve senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur’ın kaleme aldığı Son Yaz dizisi her hafta cuma günü yayınlanıyor.İstanbul ve İzmir'de çekimleri olan dizide Ali Atay savcı Selim Kara karakterini canlandırıyor. Alperen Duymaz ise Akgün karakteri ile suç dünyası içinde büyümüş birini oynuyor. İkilinin beklenmedik bir anda yolları kesişerek heyecan ve aksiyon bitmiyor.

Son Yaz dizisinin final yapacağına dair iddialar ortaya atılsada dizinin şu an için final yapması beklenmiyor. Zaten yapımdanda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Dizi gün de değiştirebilir. Diziye dair yeni gelişmeler oldukça paylaşmaya devam edeceğiz.







Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021, 23:58