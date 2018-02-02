Galeriler Videolar
İstanbul 14°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118451
ALTIN
162.139
DOLAR
3.7478
STERLİN
5.3249
EURO
4.6818
Talisca , Beşiktaş'ta kalmak istiyor
Talisca , Beşiktaş'ta kalmak istiyor
Fatih Terim ;'Yarı finale adımızı yazdıracağız '
Fatih Terim ;'Yarı finale adımızı...
Fenerbahçe'de sakatlık kabusu sürüyor
Fenerbahçe'de sakatlık kabusu sürüyor
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman oldu
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret...
Galatasaray'da Fernando şoku yaşanıyor
Galatasaray'da Fernando şoku yaşanıyor

Son dakika .. Seren Serengil cezaevinin yolunu tuttu

Şarkıcı Seren Serengil, 3 gün zorlama hapis cezası için hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine savcılığa teslim oldu.

02 Şubat 2018 Cuma 11:41
Son dakika .. Seren Serengil cezaevinin yolunu tuttu

Son dakika gelen bilgilere göre ünlü ismin savcılıktaki işlemlerinin bitmesinin ardından cezaevine gönderildiği öğrenildi.Gülben Seren Serengil hakkında geçtiğimiz hafta İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nce 3 gün tazyik hapsi karar verilmişti.

Seren Serengil hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından Serengil, sabah erken saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine gelerek teslim oldu.

Serengil, polis eşliğinde adliyeden çıkarıldığı sırada basın mensuplarının ısrarlı sorularını yanıtlamaktan kaçındı. 

Seren Serengil'in Pazartesi günü hapisten çıkacağı öğrenildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İrem Derici'nin olaylı İstanbul gecesi !
İrem Derici'nin olaylı İstanbul gecesi !
Senagal Rihanna'ya karşı savaç açtı
Senagal Rihanna'ya karşı savaç açtı
Bülent Ersoy tüm servetini Mehmetçiğe bağışladı !
Bülent Ersoy tüm servetini Mehmetçiğe bağışladı !
Nusret'e ABD'de soruşturma şoku !
Nusret'e ABD'de soruşturma şoku !
Sarp Apak'tan erkeklere 'hanımcılık' tavsiyesi
Sarp Apak'tan erkeklere 'hanımcılık' tavsiyesi
Aleyna Tilki'nin kahvaltı tabağı olay oldu
Aleyna Tilki'nin kahvaltı tabağı olay oldu
Yılmaz Morgül : 'Afrin'e gitmek için hazırım !'
Yılmaz Morgül : 'Afrin'e gitmek için hazırım !'
Esin Gündoğdu'nun inanılmaz değişimi
Esin Gündoğdu'nun inanılmaz değişimi
İrem Derici'den Sinan Akçıl itirafı
İrem Derici'den Sinan Akçıl itirafı
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim