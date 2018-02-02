Son dakika .. Seren Serengil cezaevinin yolunu tuttu

Son dakika gelen bilgilere göre ünlü ismin savcılıktaki işlemlerinin bitmesinin ardından cezaevine gönderildiği öğrenildi.Gülben Seren Serengil hakkında geçtiğimiz hafta İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nce 3 gün tazyik hapsi karar verilmişti.
Seren Serengil hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından Serengil, sabah erken saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine gelerek teslim oldu.
Serengil, polis eşliğinde adliyeden çıkarıldığı sırada basın mensuplarının ısrarlı sorularını yanıtlamaktan kaçındı.
Seren Serengil'in Pazartesi günü hapisten çıkacağı öğrenildi.