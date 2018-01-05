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Son dakika ... Münir Özkul hayatını kaybetti !

Sinemanın usta ismi Münir Özkul'dan acı haber geldi. Münir Özkul 93 yaşında İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti .

05 Ocak 2018 Cuma 12:39
Son dakika ... Münir Özkul hayatını kaybetti !

2003 yılından bu yana demans rahatsızlığı yaşayan efsane oyuncu Münir Özkul, İstanbul'daki evinde 93 yaşında hayatını kaybetti.

Hababam Sınıfı'nın 'Mahmut Hocası' Münir Özkul, uzun süredir bilinci kapalı bir şekilde yatakta hayatını sürdürüyordu.

Münir Özkul, 15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul'un Bakırköy semtinde, eski Osmanlı paşalarından birinin torunu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşlarda tiyatroya merak salmış olan Özkul, İstanbul Erkek Lisesi'ndeki eğitiminin ardından oyuncu olmaya karar vererek gözünü sahnelere dikmişti.

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