Son Dakika! Müge Anlı'da, Ayşe Altuntaş Cinayetinde Gelişme Yaşandı

Müge Anlı'nın sevilen programı Tatlı Sertte bir süre önce konu olarak işlenen Ayşe Altuntaş cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul'un Sultangazi İlçesinde kızı ile yaşadığı evden tek başına çıkıp giden 43 yaşındaki Ayşe Altuntaş'tan uzun bir süre haber alınamıyordu. Birlikte yaşadığı kızı Fadime annesinden haber alamaması sonucunda Tatlı Sert programına başvurarak Müge Anlı'dan yardım istemişti. Günlerce süren uzun araştırmalar neticesinde bir süre önce sonuç vermiş ve Ayşe Atuntaş'ın hem sevgilisi hem de kuzeni olduğu söylenen Mehmet Taşdelen'in cinayet işlediği ortaya çıkmıştı.

İtiraf Geldi

Şüpheli tavırları ve farklı tavırları ile dikkatleri üzerine çeken Mehmet Taşdelen, ilk olarak Tatlı Sert programına canlı olarak bağlanarak kuzeni Ayşe Altuntaş ile 2013 yılından beri beraber olduklarını ve son olarak ise 7 gün öncesinde ormanlık alana gittiklerini. Daha sonra ise arabası ile Ayşe Altuntaş'ı evine bıraktığı şeklinde konuşmalarında bu sözleri ifade etmişti, Mehmet Altuntaş'ın verdiği ifadelerinin çelişkili bulunması sebebi ile yaptığı açıklamadan sonra polisler tarafından gözaltına alınmış ve Mehmet Taşdelen sorgulanmasının üçüncü gününde ise hem kuzeni hem de sevgilisi olan Ayşe Altuntaş'ı öldürdüğünü itiraf etmişti. Cani katil ifadesinde, o gün Pirinçci Köyü'ne gittiklerini orada kavga ettiklerini ve yanında bulunan silahla, Ayşe Altuntaş'ı vurup bulundukları yere gömdüğüne,dair itirafta bulunmuştu. Tutuklanarak cezaevine yollanan Taşdelen, hakkında karar verildi.

Katile Ağırlaştırılmış Müebbet

Yapmış olduğu itirafın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Mehmet Taşdelen hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istem ile dava açıldı. Dava açılmasının ardından ise İstanbul Cumhuriyet Savcısı'nın hazırlanmış olduğu iddianamede, Mehmet Taşdelen'in atılı suçu tek başına işlediği ve genç kadını vurduktan sonra polisi ya da ambulansı aramadığı gibi suça ilişkin olan tüm delilleri, genç kadına ait telefon, maktüle ait başörtüsü, ve feracesi dahil olmak delilleri yok ettiği kaydedildi.