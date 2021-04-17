Son Dakika: Hadise’den Reza Zarrab Açıklaması

Son günlerde ve magazin gündeminde önemli bir yer tutan konu Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanma aşamasında olması idi. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, eşi Reza zarrab'a boşanma davası açmış ve eşinin başka kadınlar ile ilişkisi olduğunu öne sürmüştü. Bu sabah ortaya atılan iddialardan birinde o kadınlardan birinin ünlü şarkıcı Hadise olması şarkıcının hayranlarını kızdırdı. Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan olayda Hadise açıklama yaptı ve bu iddialara netlik kazandırdı. Ünlü ve sevilen şarkıcı Hadise'nin evlenmek üzere olan erkek arkadaşı Kaan Yıldırım da Hadise'nin sosyal medya hesabında hikayeler bölümünde yapmış olduğu açıklamayı ekran görüntüsü şeklinde kendi hesabından paylaştı. İşte Ünlü şarkıcı Hadise'nin Reza Zarrab hakkında yaptığı açıklamaları…

Hadise paylaştığı fotoğraf üzerine, bugüne kendi hakkında çıkan inanılmaz iftiralar ile başladığını ve kimsenin onun namusuna ve şerefini kirletemeyeceğini söyleyerek başladı. Avukatı aracılığı ile bu mübarek Ramazan gününde kendisine bunu yaşatanların hesabını hukuki yollar ile soracağını ifade eden genç Şarkıcı Hadise, paylaşımına “saygılarımla” şeklinde bitirdi.

Ebru Gündeş, kızı Alara’nın babası ve 11 senedir evli olduğu Reza Zarrab'a Bodrum Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açmıştı ve evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını açıklamıştı. Bu davada dikkat çeken bir nokta da Ebru Gündeş'in 11 senelik eşi Reza Zarrab hakkında başka kadınlar ile ilişkisi olduğunu öne sürmesi olmuştu. Ebru Gündeş'in bahsettiği o kadınlardan birinin de Hadise olduğu öne sürüldü ve sevilen şarkıcının 3 sene önce Miami'de Reza Zarrab ile buluşma gerçekleştirdiği söylenildi.

Ortaya atılan bu iddialar sonrasında Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk de konu hakkında açıklamalar yaptı ve şarkıcının hayranlarına yanıt verdi. Avukatımız aracılığı ile bir açıklama gerçekleştireceğiz, böyle bir olayın kesinlikle gerçekliği yoktur şeklinde ifadelerde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021, 15:23