Son dakika ... Gülben Ergen bıçaklı saldırıya uğradı !

Yeşim Salkım ve Seren Serengil ile arasında yaşanan tartışmalarla son dönemde gündeme gelen Gülben Ergen'e bir şok daha ... Gülben Ergen evinde saldırıya uğradığını ve arabasının da bıçaklandığını açıkladı.İşte Gülben Ergen'in sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama ...

Gülben Ergen'in sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama;

Günlerdir örgütlü aralıksız bir saldırı altındayım...

Hangi ara bir kadını evlat üzerinden acıtabilmek normalleşti bu kadar?

Hangi ara sözlü saldırının ötesinde haneye girip araba bıçaklayacak kadar sevilir oldu şiddet?

Ne kadar soğuk ve korkutucu bir durum olduğunu tahmin edebilirsiniz...

İşimi özenle yapmaya devam ederek sustum ve bekledim. Yapan bulundu, bilirkişi tarafından kimliği tespit edildi; bunlar günler, geceler aldı...

Sağlıklı ve dürüst bir diyalog ortamı oluştuğunda benim de edecek bir iki kelamım olur elbet, gerek duyarsam konuşurum.

Önce hukuk.

Adaletin terazisi bir tartsın bakalım.