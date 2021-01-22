Sol Yanım Serra’ya Atılan Büyük İftira!

Sol Yanım dizisinin yapımcılığı BKM tarafından üstleniliyor ve dizinin sekizinci bölümü dün akşam saatlerinde STAR TV’de seyirci ile buluştu. Yayınlanan bölümde Serra’ya gelen burs teklifi ve kurulan tuzak diziye damgasını vurdu. Atılan hırsızlık iftirası ise seyirciyi adeta şoka uğrattı. Dizinin reytingleri düşük olsa da kendine özgü seyirci kitlesini yavaş yavaş oluşturuyor. Ancak son bölümde yaşanan gelişmeler Serra açısından zor günlerin geldiğinin bir belirtisi. Atılan iftiralar sonrasınca seyirci, neler olacağını merak ederken dün akşam heyecanlı dakikalar yaşandı.

Nilgün kızı Serra’yı İhsan’ın arabasında gördüğü zaman çok endişelendi ve sorgu dolu anlar yaşandı. Kızına İhsan ile olan geçmişi hakkında bilgi vermezken onlardan uzak durmalarını tembihledi. Diğer taraftan Berrin ise İhsan’a nasihatlerinde oğluna sahip çıkması gerektiğini belirtti ve Selim ile aralarını düzeltmelerini istedi.

Selim ise İdil ile olan konuşmaları sonucunda acısını bedenine yansıtarak kendine zarar verdi. İhsan oğlunun evine yaptığı ziyarette oğlunun yaralarını görüp ondan özür diledi. Selim ise babasının bu davranışına karşılık olarak babasına benzemek istemediğini dile getirdi.

Nazlım ve Ali ise Biricik’in takside düşürdüğü saati alıp satmak istedi. Zeynep’in ihanetini ise Biricik sosyal medya yolu ile duyurdu. Biricik’in duygu sömürüsü yaptığı zaman Zeynep’in itirafta bulunması ise seyircileri kızdırdı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Zeynep, onunla olan arkadaşlığını bitirmeden önce bir ders vermek istediği açıklamasını yaptı.

Başarıları ile ün kazanmış olan Mert Tekin ise Serra’ya burs teklifinde bulundu. Mert Tekin teklifinde Serra’ya ABD’de burslu okuma fırsatı sunarken bu bursu üstleneceğini söyledi. Serra bu teklif karşısında mutlu olurken annesi ve Selim hakkında ise endişelendi. İkisini geride bırakıp gitme fikri Serra’nın canını sıkarken nasıl bir karar vereceği ise merak konusu oldu. Bununla birlikte Serra bu durumu Selim’e anlatmadan önce Biricik, Serra’nın Mert ile olan konuşmalarını duydu ve öğrendiği bilgiyi hemen arkadaşları ile paylaştı. Selim ise kendisine haber verilmediği için kırıldı.

Annesi ise kızına gelen burs teklifine çok sevinip Serra’ya bu teklifi değerlendirmesi gerektiği tavsiyesinde bulundu.