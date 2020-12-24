Sol Yanım Serra'yı kim canlandırıyor? Özge Yağız kimdir? Sevgilisi var mı?

Sol Yanım' da Serra karakterini canlandıran Özge Yağız merak ediliyor. Güzelliği ve oyunculuğu ile kısa sürede adından bahsettiren Özge Yağız dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor. Oyuncuya dair merak edilenler haberimizde yer alıyor..

Sol Yanım Serra'yı kim canlandırıyor? Özge Yağız kimdir? Sevgilisi var mı?

Star TV ekranlarında yeni başlayan Sol Yanım dizisindeki başarılı performansı ile ilgi uyandıran Özge Yağız 23 yaşındadır.  1.70 boyunda ve 52 kilodur. Koç burcudur.

Özge Yağız kimdir?

10 Nisan 1997 yılında dünyaya gelmiştir.  İstanbul doğumludur. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur.

İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan ‘Adını Sen Koy’  adlı dizi ile başlamıştır.  Zehra karakterini canlandırmıştır.

Asıl ününe ise 2019 yılında yayınlanan Reyhan karakterini canlandırdığı Yemin dizisi ile kavuşmuştur. 

Özge Yağız oyuncu Gökberk Demirci ile sevgilidir.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020, 20:39
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