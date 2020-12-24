Sol Yanım Serra'yı kim canlandırıyor? Özge Yağız kimdir? Sevgilisi var mı?

Sol Yanım' da Serra karakterini canlandıran Özge Yağız merak ediliyor. Güzelliği ve oyunculuğu ile kısa sürede adından bahsettiren Özge Yağız dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor. Oyuncuya dair merak edilenler haberimizde yer alıyor..