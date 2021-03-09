Sol Yanım Oyuncusu Yasak Elma’ya Katılıyor! Artık Dizinin Başı Belada

Diziler arasında gerçekleşen oyuncu geçişleri izleyicilerin dikkatini çekti. Bir diziye veda eden oyuncunun farklı bir dizide bambaşka bir karaktere bürünerek izleyici karşısına çıkması dizinin heyecanını arttırıyor. Son olarak final kararı alan Sol Yanım dizisinden Yasak Elma'ya bir oyuncu geçişinin yaşandığı haberi öğrenildi. Fox TV dizisi olan Sol Yanım, geçtiğimiz haftalarda final kararı alarak ekranlara veda etmişti. Bu gelişme ardından Sol Yanım’ın oyuncusu, Yasak Elma dizisine transfer oldu.

Sol Yanım gibi yine Fox TV ekranlarında Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan Yasak Elma, yeni sezonda yapmış olduğu transferler ile izleyicileri şaşırtmıştı. Yeni sezonda pek çok oyuncuya veda etmiş ve onların yerine yeni oyuncuları diziye eklemişti. Edinilen son bilgilere göre ise Sol Yanım dizi oyuncusunun Yasak Elma’ya transfer edildiği ifade edildi. Macera ve entrikanın dizinin her bölümünde bulunduğu Yasak Elma'ya dahil olan oyuncu, dizi içerisinde sorunlar yaşamasına neden olacak.

Sol Yanım’dan Yasak Elma'ya transfer olan oyuncunun isminin Emre Dinler olduğu öğrenildi. Fox Tv'nin kısa süre önce ekranlara veda eden dizisi Sol Yanım’da Barbaros isimli karaktere hayat veren Emre Dinler’in Yasak Elma'da “Ömer” isimli bir karaktere hayat vereceği açıklandı. Gazeteci Birsen Altuntaş, Twitter hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi ve yaptığı paylaşımda Yasak Elma hayranlarına önemli bir bilgi paylaşımında bulundu. 12 bölüm ile ekranlarda olan Sol Yanım dizisinde belalı bir karakteri canlandıran Emre Dinler, yeni projesi Yasak Elma'da yine benzer bir karaktere hayat verecek.

Mahallesinde Barbar şeklinde bir isme sahip olan Emre Dinler Yasak Elma'da belalı işler ile uğraşacak. Emre Dinler, yeni dizisi Yasak Elma’da Erdal Özyağcılar tarafından canlandırılan Hasan Ali Kuyucu karakterinin Adana'dan yakın bir arkadaşının oğlu olarak rol yapacak. Emre Dinler tarafından canlandırılacak olan Ömer karakteri, Hasan Ali Kuyucu’nun evine gider gitmez Hasan Ali'nin karısı olan Başkan Hanım’dan ilk görüşte etkilenecek. Bu gelişme Şahika ile Ömer karakterleri arasının nasıl olacağını merak ettirdi. Emre Dinler, Yasak Elma'da yine belalı bir adamı canlandıracak iken oyuncunun kaçıncı bölümde diziye katılacağı ise henüz belirtilmedi.