Sol Yanım gün mü değiştirdi? Sol Yanım'ın yeni yayın günü ne zaman?

Sol Yanım dizisi gün değiştirdi. Star Tv ekranlarında cuma günü Seni Çok Bekledim dizisinin başlamasının ardından dizilerde gün değişikliği yapıldı. Akrep cuma gününden perşembe gününe alınırken Sol Yanım'da perşembe gününden çarşamba gününe alındı.

Star TV ekranlarında yayınlanan BKM yapımcılığında ve Serdar Gözelekli'nin yönetmen koltuğunda oturduğu, dizinin senaryosunu ise Melis Civelek'in kaleme aldığı Sol yanım dizisi gün değiştirdi. Sol Yanım artık çarşamba günleri ekrana gelecek.

Sol Yanım oyuncu kadrosunda kimler var?

Defne Samyeli, Cansel Elçin ,Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel ,Deniz Barut ,Esra Bezen Bilgin ,Emre Bey , Benian Dönmez ,Taner Rumeli, Feyza Civelek ,Oktay Çubuk ,Ecem Atalay, Aleyna Şen, Seda Akman ,Emre Dinler gibi başarılı isimler yer alıyor.

Sol Yanım dizisinin konusu ne?

Tesadüflerin aşka aşkın tesadüflere dönüştüğü hayat hikayesi..Bir yanda zengin ihtişamlı bir yaşamı geride bırakan küçük bir mahalle de yeni yaşamlarına alışmaya çalışan anne ve kızın sırlarla dolu hayatı bir yanda ise olağanüstü zenginliğin içinde olan bir gencin hayat hikayesi gözler önüne seriliyor. Serra ve Selim'in hayat hikayesi ve tesadüfleri ele alıyor.Genç ve başarılı oyuncu kadrosu ile ise oldukça dikkat çekiyor.

Başarılı öğrenci ve tam burslu Serra ile Selim'in mecburiyetten okuduğu Kuzey Üniversitesi'nde hem eğlenceli anlar yaşanırken hem de sürekleyici hayat hikayaleri gündeme geliyor.

Sol Yanım yeni bölümleri hangi gün yayınlanacak?

Sol Yanım Çarşamba akşamları yayınlanmaya devam edecek. Sol Yanım artık perşembe günleri yayınlanmayacak. Seni Çok Bekledim dizisinin başlaması ile beraber STAR TV dizilerde gün değişikliği yaptı. Seni Çok Bekledim cuma günü yayınlanmaya başlarken ,Akrep perşembe ve Sol Yanım çarşamba günleri yayınlanacak.

Sol Yanım her çarşamba saat 20:00'de STAR TV'de..

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021, 20:20