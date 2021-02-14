Sol Yanım Final Yapmadan Önce Flaş Bir Karar Aldı! Sol Yanım Dizisi Final Yapıyor

Star TV de yayımlanan ve kısa sürede ilgileri üstüne toplayan Sol Yanım dizisinden final haberi geldi!

Gerek oyunculukları gerek konusu gerekse baş rol oyuncularının güzelliğiyle kendine bağlayan dizinin hayran kitlesini çok üzecek haber verilmişti. Özge Yağız ve Tolga Mendi karakterleri, Sol Yanım dizisinin baş rollerini paylaşıyordu. Sosyal medyada sık sık konuşulan çift sevilse de işler yolunda gitmedi. Dizinin reytingleri bir türlü istenilen seviyeye gelmedi. Bu sebeple de diziye çok erken bir final kararı getirildi.

GÜN DEĞİŞTİRMİŞTİ

Sol Yanım dizisi ilk bölümünden itibaren perşembe günlerine yerleşmiş ve kendine bu şekilde hayran kitlesi kazanmıştı. Fakat nedendir bilinmez dizinin günü perşembeden çarşambaya alınmıştı. Dizide meydana gelen bugün değişikliği nedeniyle de kanalın reytingleri hızlı bir şekilde düştü. Hatta Sol Yanım dizisinin final yapmasındaki etkenlerden biri de bu diyebiliriz. Adeta gün değişikliği dizinin final yapmasına sebebiyet verdi!

İlk önce Seni Çok Bekledim dizisi Cuma akşamlarına geçmiş bu kararla birlikte de Akrep dizisi perşembe gününe yerleşerek Sol Yanım dizisinin çarşamba gününe alınmasına neden olmuştu.

Yaşanan bugün değişikliği nedeniyle de dizi kendini bir türlü toparlayamadı. Bu başarısızlığın en büyük sebebi de Sadakatsiz gibi son zamanların gözdesi olan bir diziyle yarışmak zorunda kalmasıydı.

Dizi son birkaç haftadır reytinglerinde oldukça düşüş gösteriyordu. Bu sebeple diziden erken bir final bekleniyordu fakat bu kadar kısa süre de Star TV’in final kararı alması herkes için sürpriz oldu.

Dizinin kadrosunda ise genç yetenekler yer alıyordu. Özge Yağız ve Tolga Mendi gençler arasında popülarite elde etmeyi başardı bile.

13.BÖLÜMDE FİNAL YAPACAKTI VAZGEÇİLDİ

Dizinin ise ilk önce 13.bölümü ile birlikte final yapacağı duyurulmuştur. Fakat gelen son bilgilere göre ise dizi 12.bölümüyle birlikte ekranlara veda edecek. Herhalde Star TV ‘in başka planları var ya da dizinin reytingleri ciddi düşüş yaşamaya devam ediyor. İki şekilde de Sol Yanım dizisine 17 Şubat Çarşamba günü 12.bölümüyle veda edeceğiz.