Sol Yanım Dizisinde Mutlu Eden Gelişme

Sol Yanım dizisi STAR TV ekranlarında yayın hayatına devam etse de gün değişikliği yapma kararı almıştı. Geçtiğimiz hafta Çarşamba akşamı ekranlara gelen dizinin reytingleri ise eskiye oranla daha düşük geldi. 9 bölümü geride bırakan Sol Yanım’ın 10. Yeni bölümü ise dizinin hayranları tarafından merakla beklenilmekte. Yayınlanacak olan yeni bölümde yüksek reyting beklenmektedir. Tolga Mendi, Cemre Baysel, Özge Yağız ve Emre Bey gibi birbirinden başarılı isimlerin dizinin oyuncu kadrosunda yer alması dikkatleri üzerine çekerken 10.yeni bölüm ise seyirciler tarafından beklenilmektedir. Son bölümde yaşanan reytingin düşük olması ise kadronun mutsuz olmasına neden olmadı.

Sol Yanım’ın kamera arkası görüntüleri dizinin hayranlarını mutlu etti. Dizinin kamera arkasında yaşananlara dair çekimlerde neler yaşandığını gösteren video izleyiciler tarafından ilgi ile izlendi. Son bölümde oyuncu kadrosunun çekimlere neşeli bir şekilde devam ettiğini gözlemlendi. Sol Yanım’ın oyuncularının birbirleri ile olan iyi iletişimleri seyirciler tarafından da beğenildi. Set ekibinin yoğun bir şekilde çalışarak hazırladıkları sahneler ekrana geldiği zaman da ilgi ile izlenilmekte. Son bölümde reyting oranlarının düşük gelmesine rağmen oyuncu kadrosunun kamera arkasına yansıyan keyifli görüntüleri dizinin sevenlerini de mutlu etti. Sol Yanım oyuncularının çekimler sırasında eğlenceli görüntüleri videoya yansıdı.

3 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00’da Star TV ekranlarında Sol Yanım’ın yeni bölümü ekranlara gelecek iken yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu. İşte yeni bölüm hakkında detaylar…

Otel odasında yaşanan gelişmeler ardından Serra ve Selim yollarını tekrardan ayırma noktasına götürür. Aynı zamanda annesinin İhsan Bey ile olan geçmişini öğrenen Serra annesine bunu kendisinden sakladığı için hesap sorar. Sonrasında Burak’ın maddi sıkıntılar yaşamasından sonra Serra onun için mahalle içinde bir ev bulur.