Sol Yanım Dizisinde Kimsenin Bilmediği Gerçekler

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Sol Yanım dizisi Star TV’de hayranları ile buluşuyor. Son olarak 10. Bölümü ile yayınlanan dizide yaşananlar izleyicide şok etkisi yarattı. Selim’im Serra’dan hayatı ile sakladığı gerçekler ortaya çıktığı zaman ekran başındakiler de şaşkınlık dolu anlar yaşadı. Yeni gününde Çarşamba akşamları yayın hayatına geçme kararı alan Sol Yanım, 11. Bölümünü ekranlara getirmek için hazırlanıyor. Star TV’nin iddialı başlayan dizisi Sol Yanım’ın son iki bölümü ise hedeflendiği gibi yüksek reyting alamamış ve hayal kırıklığına uğratmıştı. Bu gelişme dizinin final yapma ihtimalini güçlendirirken senaryoda da önemli gelişmeler yaşandı.

Hem Serra hem de Selim karakteri zor bir çocukluk dönemi yaşadığı için yetişkin olduklarında da zor anlar yaşamaları sebebi ile ilişkilerinde zorluk çekmektedir. Selim’in öfke kontrol problemi yaşaması, hayata karşı güvensizliği ve ailesinden sevgi görememesi onun için günlük hayatında zorluklara sebep olurken diğer taraftan da Serra karakteri insanlara sevgisini gösterdiği zaman onları kaybedeceğini düşündüğü için uzak durmaktadır. Bu şekilde adeta çıkmaz sokaklara giren ilişkileri seyircileri şaşırtırken Selim’in babaannesinin yapacağı hamle çok önemlidir. Başrol karakterlerinin hayatları ile ilgili önemli detaylar ortaya çıkarken oyuncuların hayatlarında önemli kararlar almaları gereken noktalar vardır.

Geceyi birlikte geçiren Selim ve Serra sabah uyandıkları zaman Selim ilk kez onu sevdiğini Serra’ya söyledi. Serra’nın ise aynı şekilde karşılık vermemesi Selim’i oldukça üzerken ona değer vermediğini düşünüp Abant’ta kız arkadaşını yalnız bırakıp oradan ayrıldı. Serra ile yaşanan üzücü gelişme sonrasında babası ile de telefonda tartışıp sinirlerine hakim olamayan Selim, aynaya yumruk atar. Ailesinden sonra aynı şekilde Serra’dan da duygusuz tavırlar gören Selim oldukça sarsılır.

Aynı zamanda annesinin İhsan Bey’i tanıdığını öğrenen Serra şoka uğrar. Asena’nın kırıcı bir şekilde Serra’ya annesi hakkında gerçekleri açıklaması tepki toplarken yaşanacak gelişmeler de merak konusu oldu. İhsan Bey de Selim’e, Serra’nın onun gerçek yüzünü gördüğü zaman onu bırakacağını söylediği için o da babasını dinleyip Serra’dan ayrılma kararı alır.

Tüm bu gelişmelerin yanında Asena’nın Berrin’e yaptığı teklif ise gecenin şok edici gelişmesi oldu. Oteli kendisine bırakmaları karşısında onların hayatlarından çıkacağını açıklayan Asena’ya gelecek olan cevap ise gelecek bölümlerde öğrenilmek üzere bekliyor.