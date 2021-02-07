Sol Yanım Dizisi Oyuncularından Flaş Gelişme

Ekranların sevilen dizisi “Sol Yanım’ın” oyuncu kadrosunda bulunan Cemre Baysel, geçtiğimiz yıl “Ramo” dizisinde hayat verdiği Fatoş karakteri ile seyircilerden ilgi toplamıştı. Yeni sezonda ise ”Sol Yanım” isimli Star TV’nin dizisi ile hayranları karşısına çıkan başarılı oyuncu Baysel, oyunculuk performansı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin yeni bölüm çekimleri sırasında ise genç oyuncu ile ilgili flaş bir gelişme meydana geldi. Cemre Baysel ise yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Peki Sol Yanım dizi setinde neler yaşandı? İşte yanıtlar…

Çok kısa bir süre içerisinde büyük bir üne sahip olan genç oyuncu, başarılı oyunculuk performansının yanında güzelliği ile de dikkat çekmekte. Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Cemre Baysel, Cansel Elçin, Defne Samyeli veTolga Mendi gibi birbirinden başarılı isimlerin dizinin başrolünde oynadığı “Sol Yanım” dizisinde “Biricik” karakterini ekranlara getiriyor.

Canlandırdığı “Biricik” karakteri ile güçlü bir oyunculuk performansına imza atan oyuncu, dizinin yeni bölümlerinin heyecan ile beklenmesini sağlıyor. Cemre Baysel doğum gününü sette kutladı. Oyuncu yeni yaşını, sette “Sol Yanım” dizisi için hazırlıklarını sürdürürken arkadaşlarından gelen sürpriz doğum günü partisi ile geçirmiş bulundu. BKM yapımcılığında yapılan ve Star TV ekranlarında Perşembe akşamları hayranları ile buluşmaya devam eden “Sol Yanım’ın” dizi setinde doğum günü kutlandı.

Dizide Hayat verdiği “Biricik” karakteri ile büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Cemre Baysel, yeni yaşını sette yapılan doğum günü partisi ile kutladı. 22. yeni yaş gününü “Sol Yanım” dizi setinde geçiren oyuncuya, ekip arkadaşları pasta sürprizinde bulundu. Çekim sırasında kutlamaları sürdüren genç oyuncu, arkadaşlarından gelen bu sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Yapılan bu jest karşısında Cemre Baysel, oyuncu kadrosunda bulunan ekip arkadaşlarına teşekkürlerini sunarken onlar da genç oyuncu Baysel’e aldıkları hediyeleri teslim ettiler. Sol Yanım dizi setinin Biricik karakterini canlandıran Baysel yaşadığı bu şaşkınlık anlarını sosyal medya hesabında paylaştı. Dizinin oyuncu kadrosunda bulunan ekip arkadaşları da yapılan bu paylaşımlara yorumlar yazarak genç oyuncuya katıldı.