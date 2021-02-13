Sol Yanım Dizisi Hakkında Flaş Karar! Önümüzdeki Hafta Final Yapıyor!

Star TV ekranlarında seyirciyle buluşan gençlik dizisi Sol Yanım’ın oyuncu kadrosu ve konusu sevilmişti. Başrollerinde Özge Yağız ve Tolga Mendi’nin olduğu dizi hakkında reytingler nedeniyle final kararı alındı. 2 hafta sonra final yapması bekleniyordu fakat önümüzdeki hafta final olacağı konuşuluyor.
Seyircilerin Perşembe günü yayınlanmasına alıştığı Sol Yanım dizisi bir süre önce Çarşamba akşamlarına alınmıştı. Seni Çok Bekledim dizisi Cuma akşamına alınmıştı ve Akrep dizisi de Perşembe gününe geçmişti. Sol Yanım dizisinin Çarşamba gününe alınması ile birlikte dizinin reytingleri giderek düştü. Hatta dizinin sonunu getirdi diyebiliriz. Kısa bir süre önce Sol Yanım dizisinin düşen reytingleri nedeniyle final yapmasına karar verildi.
Son birkaç haftadır reytingleri iyice düşen Sol Yanım dizisinin final yapması zaten bekleniyordu. Ne yazık ki tüm senaryo değişikliklerine rağmen dizi reytingleri yükseltmeyi başaramadı ve Star TV Sol Yanım dizisinin biteceğini duyurdu.
Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey gibi genç oyuncuların rol aldığı Sol Yanım dizisinin 13. bölümde final yapacağı konuşuluyordu.
Gazeteci Birsen Altuntaş tarafından verilen son bilgiye göre kulislerde Sol Yanım dizisinin 12. bölümde bitirilmesine karar verildiği konuşuluyor. Dizinin son olarak 11. bölümü yayınlanmıştı. Yani eğer dedikodular doğruysa önümüzdeki hafta yani 17 Şubat Çarşamba akşamı Sol Yanım dizisi 12. bölümü ile ekranlara veda edecek.
Bunu duyan hayranlar Sol Yanım dizisinin veda etmesine oldukça üzüldü ve sosyal medyada sitem etti.
SOL YANIM OYUNCULARI
Özge Yağız
Tolga Mendi
Cemre Baysel
Emre Bey
Defne Samyeli
Cansel Elçin
Esra Bezen Bilgin
Deniz Barut
Taner RumeliSeda Akman
Benian Dönmez
Feyza Civelek
Tuğçe Açıkgöz
Ecem Atalay
Ergül Miray Şahin
Emre Dinler
Oktay Çubuk
Aleyna Şen
Yavuz Pekdiker
Demet Genç
Haydar Koyel
Celal Tak
Özgür Cem Tuğluk
Murat Balcı
Efe Taşdelen
Ayşe Kırca
Hasret Usneker