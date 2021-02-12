Sol Yanım dizisi final yapıyor!

Sol Yanım final yapıyor!

Star TV ekranlarında cuma günü Özcan Deniz'in yeni dizisi Seni Çok Bekledim 'in yayın hayatına başlaması ile beraber Sol Yanım dizisinin final yapacağı iddia edilmişti. Önce dizilerde gün değişikliği yapılmıştı. Akrep cuma gününden perşembe gününe alınırken, Sol Yanım'da perşembe gününden çarşamba gününe alındı. İki diziside güçlü kadrosu ve konusu ile aslında dikkat çekmeyi başarmış fakat reytinglerde istenilen sonuca ulaşamamıştı. Gün değişikliğinin ardından ise özellikle Sol Yanım dizisi büyük bir reyting kaybetti. Çünkü çarşamba günü birbirinden iddialı diziler ekranlarda yer alıyor. Özellikle Sadakatsiz ve Kuruluş Osman dizileri kıyasıya rekabet içindeler. O gün yayınlanan fenomen diziler arasında reyting kaybetmesi zaten muhtemel olarak beklenen bir sonuçtu. Yapımın bu kararı vermesinin dizinin final yapacağı iddialarını güçlendirmişti.

Sol Yanım dizisinin final yapıp yapmayacağı diziseverler tarafından merak edilip araştırılıyordu. Sol Yanım dizisinin final iddiaları doğru çıktı. Sol Yanım dizisi final kararı aldı. Sol Yanım 13. bölümü ile ekranlara veda edecek.

Sol Yanım dizisinin oyuncu kadrosunda Defne Samyeli, Cansel Elçin , Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel ,Deniz Barut ,Esra Bezen Bilgin ,Emre Bey , Benian Dönmez ,Taner Rumeli, Feyza Civelek ,Oktay Çubuk ,Ecem Atalay, Aleyna Şen, Seda Akman ,Emre Dinler gibi başarılı isimler yer alıyor. Star TV ekranlarında yayınlanan BKM yapımcılığında ve Serdar Gözelekli'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Sol Yanım dizisinin senaryosu ise Melis Civelek tarafından yazılıyor.

Sol Yanım dizisinin konusuna bakıldığında; tesadüflerin aşka aşkın tesadüflere dönüştüğü bir hayat hikayesi gözler önüne seriliyor. Bir yanda zengin ihtişamlı bir yaşamı geride bırakan, küçük bir mahalle de yeni yaşamlarına alışmaya çalışan anne ve kızın sırlarla dolu hayatı anlatılırken ; bir yandan olağanüstü zenginliğin içinde olan bir gencin hayat hikayesi ekranlara geliyor. Serra ve Selim'in hayat hikayesinde ; başarılı öğrenci Serra ile Selim'in mecburiyetten okuduğu Kuzey Üniversitesi'nde hem eğlenceli anlar yaşanırken hem de sürekleyici hayat hikayaleri gündeme geliyordu.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021, 12:18