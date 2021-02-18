Sol Yanım Dizisi Bakın Neden Final Yapmış! Sol Yanım Dizisinin Finalinin Arkasındaki O Gerçekler

Star TV sevilen dizilerinden biri olan Sol Yanım dizisinin ömrü oldukça kısa sürdü! Dizi sadece 12 bölüm yayımlanarak final kararı almıştı. Genç ve güzel oyuncularla dikkat çeken diziden ise gelen şok kararlar ve ardından finali oldukça konuşulmuştu. Fakat dizide önemli rol üstlenen aktörlerden biri olan Cansel Elçin dizinin final kararının arkasındaki detayları bizle konuştu! Bakın gerçekler neymiş...

Cansel Elçin 3 yıldan beri televizyon ekranlarından uzaktaydı. Fakat bu sessizlik Star TV de yer alan ve çok iddialı başlayan Sol Yanım dizisiyle bozulmuştu. Dizi oyuncuları ve senaryosu ile sezona oldukça iddialı başlamıştı fakat fazla uzun ömürlü olmadı. 12 bölüm itibariyle ekranlara veda ettik fakat arkasından gelen dedikodular hiç bitmedi!

FİNAL KARARINA DAİR AÇIKLAMALAR GELDİ

12.bölümü ile birlikte final kararı alan diziye dair açıklamalar ise Cansel Elçin tarafından geldi. Elçin, çok güzel bir diziydi ve şimdiye kadar çalıştığı en güzel ekiplerden biri olduğunu söyledi ekip arkadaşları için.

Ayrıca Cansel Elçin, yönetmen koltuğundaki Serdar Gözelekli ve Barış Yöş ile yapımcıların oldukça iyi olduğuna değindi. Partnerleriyle de oldukça iyi anlaştığını belirten Elçin, “üzgünüm” diyerek ekledi.

Dizi finaliyle ilgili de açıklamalar da bulunan Cansel Elçin, bu şekilde olan finallerin oyuncularla bir bağlantısı olmadığını önemli olanın konsept ve hikâye olduğunu vurguladı. Seyircilerin alışkanlıklarına değinen Elçin, bunları değiştirmenin zor olduğunu elden gelmeyen noktalar olduğunu belirtti.

CANSEL ELÇİN’İN YENİ DİZİSİ YAKINDA…

Cansel Elçin’in yeni dizisi yakında başlayacak.

Yeni dizi ise Gain platformunda yayımlanacak. Dizide Cansel Elçin’in yanı sıra eşi Zeynep Tuğba Bayat da yer almakta. İkilinin yer aldığı Özcan Deniz’in dizisinin ismi ise Senkron.

Dizi ise mini bir yapım olacak. Konu olarak ise paralel evrenleri ele alan ilginç bir yapım. Dizinin ise oldukça profesyonel olması bekleniyor.