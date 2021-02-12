Sol Yanım Dizisi 24 Şubat’ta Final Mi Yapıyor?

Star Tv ekranlarında yayınlanan Sol Yanım dizisinin final yapacağı öğrenildi. İlk olarak Perşembe akşamlarında Star Tv’de yayınlanan dizi 9. bölümünde gün değiştirme kararı almıştı. İlk 8 bölümünde beklenen reyting oranlarını karşılayamayan Sol Yanım, Çarşamba akşamlarında seyirci ile buluşma kararı sonrasında da ortalama reytingler alarak yayın hayatına devam etmişti. Kemik izleyici kitlesini oluşturan projenin başrollerini ise Cansel Elçin, Özge Yağız, Defne Samyeli ve Tolga Mendi gibi başarılı isimler paylaşıyordu. Ancak diziden kötü haber geldi. Beklenen reyting oranlarına kavuşamayan Sol Yanım, hayal kırıklığına uğrattı. Bugüne kadar 11 bölümünü geride bırakan yapım, gün değiştirme kararı almış ancak beklenildiği gibi yüksek reyting oranlarına sahip olamamıştı.

Güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip olan Sol Yanım, senaryosu ile de izleyicilerin beğendiği bir dizi haline gelmişti. Ancak son 3 haftanın reyting oranları, final kararının uzak olmadığının bir göstergesi haline geldi. Star Tv, Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun başrollerini paylaştığı Seni Çok Bekledim dizisine güvenerek Akrep ve Sol Yanım projelerinin günlerini değiştirme kararı almıştı. Ancak yapılan hamleler beklenilen sonucu doğurmadı ve 3 dizinin hepsi başarısızlığa uğradı. Deniz ve Helvacıoğlu’nun oyuncu kadrosunun başında yer aldığı Seni Çok Bekledim, istenilen sonucu elde edemedi. Akrep’ten daha fazla izlenilmeye başaramayan dizi, Çarşamba akşamları ekranlara gelen Sol Yanım’ın da gözden kaybolmasına sebep oldu. Son 3 haftadır da reyting oranlarının 2’li oranlara düşmesi, kanalı final yapma düşüncesine yöneltti.

Son olarak Sol Yanım dizisi hakkında final yapacağını açıklayan Star TV, daha önce de Güvercin, Babil ve İyi Günde Kötü Günde dizileri için final kararı almıştı. Star TV, aynı sezon içerisinde 4. kez aldığı final kararını Sol Yanım isimli dizi için verdiğini açıkladı. Cansel Elçin, Özge Yağız, Defne Samyeli ve Tolga Mendi gibi birbirinden başarılı isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi, 2 bölüm sonra final yapacak. Sol Yanım’ın 24 Şubat Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 13. yeni bölümünün dizinin son bölümü olacağı açıklandı.