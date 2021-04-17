Şok İddia! Yıldız Tilbe ve Bilal Sonses'in Seslendirdiği Şarkı Çalıntı Mı?

Besteci Belma Şahin, usta isim Yıldız Tilbe ile Bilal Sonses'in düet yaptığı ve son zamanların en popüler şarkıları arasında olan 'Hasbelkader' parçasının kendisine ait olduğunu öne sürdü. Şarkının bestesinin kendisine ait olduğunu iddia eden Belma Şahin, şarkıcı Bilal Sonses ve iki müzik şirketi hakkında açmış olduğu davada tazminat talebinde bulundu.

Yıldız Tilbe ile Bilal Sonses'in düet yaptığı popüler şarkı olan 'Hasbelkaderin' çalıntı olduğu iddiası ortaya atıldı.Şarkı ise 115 milyon kez dinlenerek büyük beğeni topladı. Besteci Belma Şahin, avukatı aracılığı ile İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesi doldurarak besteyi 21 Mart 2019 tarihinde, kendisi seslendirmek üzere cep telefonuna kayıt ettiğini açıkladı.

Belma Şahin'in, üzerine söz yazılması için 3 Nisan 2019 tarihinde Özlem Melda Gürbey adlı söz yazarına, WhatsApp aracılığı ile besteyi yolladığını ifade ettiği dilekçede, söz yazarı Özlem Melda Gürbey'in davalı Bilal Sonses ile çok sayıda beste'ye imza attıkları da ifade edildi. Dilekçede, Belma Şahin'in bestesini Tarık İster isimli aranjöre 3 Nisan 2019 tarihinde WhatsApp’tan attığı, aranjör İster'in yaptığı aranjeyi WhatsApp üzerinden ve mail yolu ile birkaç gün içerisinde Belma Şahin'e gönderdiği anlatıldı.

Özlem Melda Gürbey'in ve Sonses'in Yakın arkadaş oldukları, birlikte söz yazdıkları dilekçede de belirtildi. Bilal Sonses'in Belma Şahin'in bestelediği eseri, MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) ve dijital platformlara, besteci ve söz yazarı olarak kendi ismini yazarak kaydettiği savunuldu.

Bilal Sonses Uzlaşmaya Uzak Baktı

Dava konusu olan Hasbelkader adlı eserin 13 Kasım 2020 tarihinde, davalılar reklam firmasının yapımcılığı ve müzik şirketinin lisanslamasının sonrasında dijital mecralarda yayına sokulduğu iddia edilen dilekçede, bestesinin ise böylece çalındığını öğrenen Belma Şahin'in konuyu ilettiği Bilal Sonses'in uzlaşma yoluna gitmediği, görüşmeler ardından arabuluculuk ile de anlaşma yapılamadığı öğrenildi.