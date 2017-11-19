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Sinan Akçıl'ın sevgilisi Otilia'dan 'cinsellik' itirafı !

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'ın bir süredir aşk yaşadığı Rumen şarkıcı Otilia ilişkisi ile ilgili samimi ve cüretkar ifadelerde bulundu. Otilia "Cinsellik olmazsa kendimi kadın hissetmem" diyerek magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu.

19 Kasım 2017 Pazar 16:19
Sinan Akçıl'ın sevgilisi Otilia'dan 'cinsellik' itirafı !

Ünlü popçu ve sevilen şarkıcı Sinan Akçıl'ın uzun bir süredir aşk yaşadığı Rumen şarkıcı Otilia ,Sinan Akçıl ile yaşadığı ilişki hakkında samimi itiraflarda bulundu. Otilia "Cinsellik olmazsa kendimi kadın hissetmem" diyerek yaşadığı ilişkide cinselliğe ne kadar önem verdiğini ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Sinan Akçıl ile Nişantaşı'nda görüntülenen Otilia biraraya geldiği gazetecilere samimi itiraflarda bulundu.Hülya Avşar'ın "Erkekler arada bir aldatırsa ilişki uzun yıllar sürer"  sözlerine katıldığını açıklayan Otilia ; "Sinan bir kere aldatsa affederim. Erkeklerin kaçamak yapması ilişkiyi sağlamlaştırır" dedi.

Rumen şarkıcı Otilia ;"Ateşli olmakla ilgili büyük derdim var aslında. Bana bakmaktan müziğimi duymuyorlar" diyen Rumen şarkıcı, "Cinsel ilişki olmazsa kendimi kadın hissedemem. Bu nedenle cinsel ilişki şart" ifadesini kullandı.

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