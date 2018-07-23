Simge Sağın’dan Ayrılık Açıklaması

Ozan Bayraşa ile Simge Sağın, 4 yıldır gözlerden uzak birliktelik yaşıyordu.İlişkisini gözlerden uzak yaşamasıyla bilinen Simge Sağın, bir magazin programına yaptığı açıklamayla Ozan Bayraşa’yla olan beraberliğinin sona erdiğini söyledi.Sağın, ayrılığa yönelik şu ifadeleri kullandı: “Tükendiği için bitti. Ozan'la 4 yıllık çok güzel bir ilişki yaşadık fakat dostluk çerçevesinde ilişkimizi sonlandırma kararı aldık. İkimizde yorulduk ve medeni bir şekilde ayrıldık. Ayrılalı 1 hafta 10 gün kadar oldu. Spor yapmaya ve enerjimi sağlığıma, işime harcamaya çalışıyorum. Herkes iyi olsun istiyorum, Ozan'ın da iyi olmasını istiyorum”