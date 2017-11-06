Simge Sağın ile Ozan Bayraşa çifti ayrıldı mı ?

Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarından olan Simge Sağın 3 yıldır aşk yaşadığı aranjör sevgilisi Ozan Bayraşa ile yollarını ayırdığı iddiasını magazin gündemine bomba gibi düştü.Simge Sağın ile Ozan Bayraşa çiftinin sosyal medya hesablarından birbirlerini takip etmedikleri ve 3 yıldır süren ilişkinin bittiği iddia edildi.

Özellikle Simge Sağın'ın yakın arkadaşı İrem Derici'nin sosyal medyadaki "Anne olma vaktim geldi" paylaşımına yaptığı "Geç mi kaldık? Bize kim baksın İrem bebek?" yorumu ortaya atılan bu iddiaları güçlendirdi.

Simge Sağın'ın danışmanlık bürosundan yapılan açıklamada ise çiftin ayrılmadığını ve ilişkilerine devam ettikleri açıklandı.