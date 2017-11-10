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Sıla'dan sevgilisi Ahmet Kural'a doğum günü mesajı

Türk Pop Müziği'nin sevilen kadın sanatçılarının başında gelen Sıla şarkılarının yanı sıra Ahmet Kural ile yaşadığı aşk ile de gündeme geldi.Sevilen şarkıcı Sıla'dan sevgilisi Ahmet Kural'a duygusal doğum günü mesajı ..

10 Kasım 2017 Cuma 10:26
Sıla'dan sevgilisi Ahmet Kural'a doğum günü mesajı

Sevgili olduktan sonra Sıla'nın hemen hemen her  konserine giden Ahmet Kural , geçtiğimiz günlerde Sıla'nın İstanbul'da verdiği konsere gidememişti.Ahmet Kural'ın konsere gidememesinin ardından özellikle sosyal medyada ünlü çift kavga etti ve ayrıldı iddiaları gündeme gelmişti.İkili bu iddiaları Sıla'nın sosyal medyada ki doğum günü mesajıyla yalanlamış oldu.

Sevgilisi Ahmet Kural'ın doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla kutlayan Sıla , fotoğrafın altına şu notu düştü ...

"Gönülden gönüle yol gizli gizli... İyi ki doğdun canımmm. ♥️ Nice sağlıklı, mutlu, çoklu yaşlara... En sevdiğim fotoğraflarından biri, Rahşan'cım çekmişti..."

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