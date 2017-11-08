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Sıla'dan konserde samimi itiraflar !

Sevilen şarkıcı Kerki Production ve Solfej Organizasyon’un düzenlediği “ON’dan Kalan” konser serilerine devam ediyor.Şarkı aralarında dinliyenleriyle samimi şekilde diyaloglar kuran Sıla dün akşamda birbirinden samimi itiraflarda bulundu.

08 Kasım 2017 Çarşamba 10:34
Sıla'dan konserde samimi itiraflar !

Türk Pop Müziği'nin en sevilen kadın sanatçılarından biri olan Sıla dün akşam sevenlerine yine unutulmaz anlar yaşattı.Kerki Production ve Solfej Organizasyon’un düzenlediği “ON’dan Kalan” konser serilerine devam eden Sıla dün akşam TİM Show Center’da  çıktığı konserde şarkıları kadar samimi itiraflarıyla da dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Şarkılarına bir süre ara veren Sıla ,  "Anlıyoruz ki mutluluk yazılan değil, yaşanan bir şey. İnsan mutlu zamanlarında sadece eğlenmek istiyor. Mutlu olmak istiyor. Sevişmek istiyor" sözleriyle seyiricilere itiraflarda bulunan Sıla seyircilerin bu sözlerin ardından kahkaha atması üzerine "Ne var yani. Ayıp mı? Siz yapmıyor musunuz sanki?"  diye cevap verdi.Sıla'nın bu konuşmaları büyük alkış aldı.

Daha önce kız arkadaşı Sıla'nın hiçbir konserini kaçırmayan Ahmet Kural ise dün konserde yer almadı.

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