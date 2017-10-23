Sıla'dan fotoğrafını çeken muhabirlere tehdit...

Ekranların sevilen isimlerinden Ahmet Kural ile yaşadığı aşk sonrasında adınında bir kez daha bahsettiren Sıla dün akşam yaptığı hareketlerle muhabirlere zor anlar yaşattı.

Sıla , dün gece kız arkadaşları ile birlikte Asmalımescit'te bir barda buluştu.Sıla'nın o mekanda olduğunu öğrenen gazeteciler Sıla'nın mekandan ayrılmasını beklemeye başladı.Sıla müzik kariyerinin 10.yılını kız arkadaşları ile birlikte Asmalımescit'te kutladı.Kenan Doğulu ile birlikte yaptığı düet ile ekranlara kendini tanıtan Sıla dün gece 10.yılını kutladı.

Mekan çıkışında görüntelenen Sıla'nın ayakta zor durduğu sırada arkadaşının dengesini kaybedip yere düşmesi sonucu ne yapıcağını şaşırdı.Tam o sırada muhabirlero anları çekerken Sıla'dan gelen tepki ile neye uğradıklarını şaşırdılar..Sıla , "“O fotoğrafları sileceksiniz. Yoksa sizler için kötü olur” diyerek tehditler savyrdu.Daha sonra ünlü şarkıcı arabasına binip olay yerinden ayrıldı.