Galeriler Videolar
İstanbul 20°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
107303
ALTIN
153.041
DOLAR
3.7141
STERLİN
4.9116
EURO
4.3624
Hakkari'den acı haber geldi !
Hakkari'den acı haber geldi !
Beklenen oldu ve istifasını verdi !
Beklenen oldu ve istifasını verdi...
Operasyon Yapılıyor! Mahalle Kapatıldı...
Operasyon Yapılıyor! Mahalle Kapatıldı...
Sıla'dan fotoğrafını çeken muhabirlere tehdit !
Sıla'dan fotoğrafını çeken muhabirlere tehdit...
Uzman Çavuş Evinin Önünde Saldırıya Uğradı!
Onbaşı Evinin Önünde Saldırıya Uğradı!

Sıla'dan fotoğrafını çeken muhabirlere tehdit !

Sevilen şarkıcı Sıla dün gece geç saatlerinde kız arkadaşları ile birlikte Asmalımescit’te bir araya geldi. Sıla'nın orada olduğunu öğrenen muhabirler mekanın çıkışında şarkıcı Sıla'yı karşılamaya gitti.

23 Ekim 2017 Pazartesi 10:58
Sıla'dan fotoğrafını çeken muhabirlere tehdit !

Ekranların sevilen isimlerinden Ahmet Kural ile yaşadığı aşk sonrasında adınında bir kez daha bahsettiren Sıla dün akşam yaptığı hareketlerle muhabirlere zor anlar yaşattı.

Sıla , dün gece kız arkadaşları ile birlikte Asmalımescit'te bir barda buluştu.Sıla'nın o mekanda olduğunu öğrenen gazeteciler Sıla'nın mekandan ayrılmasını beklemeye başladı.Sıla müzik kariyerinin 10.yılını kız arkadaşları ile birlikte Asmalımescit'te kutladı.Kenan Doğulu ile birlikte yaptığı düet ile ekranlara kendini tanıtan Sıla dün gece 10.yılını kutladı.

Mekan çıkışında görüntelenen Sıla'nın ayakta zor durduğu sırada arkadaşının dengesini kaybedip yere düşmesi sonucu ne yapıcağını şaşırdı.Tam o sırada muhabirlero anları çekerken Sıla'dan gelen tepki ile neye uğradıklarını şaşırdılar..Sıla , "“O fotoğrafları sileceksiniz. Yoksa sizler için kötü olur” diyerek tehditler savyrdu.Daha sonra ünlü şarkıcı arabasına binip olay yerinden ayrıldı.

Son Güncelleme: 23.10.2017 14:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gökhan Töre Esra Bilgiç çiftinden evliliğe ilk adım
Gökhan Töre Esra Bilgiç çiftinden evliliğe ilk adım
Bülent Ersoy ilk kez bir dizide rol alacak ! Çukur dizisi hangi kanalda ?
Bülent Ersoy ilk kez bir dizide rol alacak ! Çukur dizisi hangi kanalda ?
Mustafa Sandal ile Emina Sandal boşanıyor mu ?
Mustafa Sandal ile Emina Sandal boşanıyor mu ?
Gülben Ergen'e Bir Şok Daha!
Gülben Ergen'e Bir Şok Daha!
Emre Altuğ söyledi , Çağla Şikel bale yaptı !
Emre Altuğ söyledi , Çağla Şikel bale yaptı !
Ebru Şallı , Uğur Akkuş ile otelde görüntülendi !
Ebru Şallı , Uğur Akkuş ile otelde görüntülendi !
Serel Yereli'den 'üstsüz poz' açıklaması !
Serel Yereli'den 'üstsüz poz' açıklaması !
Demet Şener ile İbrahim Kutluay arasındaki restleşme !
Demet Şener ile İbrahim Kutluay arasındaki restleşme !
Gülben Ergen'in spor hocasıyla görüntüleri !
Gülben Ergen'in spor hocasıyla görüntüleri !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim