Sıla'dan Ahmet Kural'a gönderme !

Sevilen şarkıcı Sıla sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yaptığı beğeniyle ilişkisini bitirdiği oyuncu Ahmet Kural'a da göndermede bulundu.İkili konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, şarkıcı Sıla'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir beğeni adeta eski sevgilisi Ahmet Kural'a bir gönderme olarak yorumlandı.

Ünlü yazar Charles Bukowski'nin; "Üzülme! Kaybettim sandıkların, kurtulduklarındır belki" sözünü beğenen Sıla böylelikle adeta Ahmet Kural'la ilişkisinin bittiğine seviniyor gibi göründü.

SILA'NIN BEĞENDİĞİ GÖNDERİ