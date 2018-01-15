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Sıla'dan Ahmet Kural'a gönderme !

Magazin gündemine bomba gibi düşen aşkın ayrılığı da herkesi üzdü.Ahmet Kural ile sevilen şarkıcı Sıla'nın ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düştü.

15 Ocak 2018 Pazartesi 10:25
Sıla'dan Ahmet Kural'a gönderme !

Sevilen şarkıcı Sıla sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı  yaptığı beğeniyle ilişkisini bitirdiği oyuncu Ahmet Kural'a da göndermede bulundu.İkili konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, şarkıcı Sıla'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir beğeni adeta eski sevgilisi Ahmet Kural'a bir gönderme olarak yorumlandı.

Ünlü yazar Charles Bukowski'nin; "Üzülme! Kaybettim sandıkların, kurtulduklarındır belki" sözünü beğenen Sıla böylelikle adeta Ahmet Kural'la ilişkisinin bittiğine seviniyor gibi göründü.

SILA'NIN BEĞENDİĞİ GÖNDERİ

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