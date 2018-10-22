Sıla, Bursalı hayranları için söyledi

Gürkan DURLA/BURSA, () - POP müziğinin sevilen sanatçısı Sıla, Bursa’da dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Güz konserleri kapsamında Bursa’ya gelen ve 3 gün önce konser veren Türk Pop müziğinin sevilen isimlerinden Sıla, Açıkhava Tiyatrosu’nda yeniden dinleyicileriyle buluştu. Sempatik tavırlarıyla öne çıkan ünlü sanatçıya 5 bin kişi kapasiteli konser alanının tamamını dolduran dinleyiciler de eşlik etti. Kariyerinin 10. yılını ‘ON’dan kalan şarkılar’ adını verdiği konser serisiyle kutlayan Sıla, birbirinden güzel şarkılarını söylerken, dinleyicilerine de unutulmaz bir gece yaşattı. Enerjisi ve sahne şovlarıyla da dikkat çeken Sıla, şarkı aralarındaki esprileriyle de geceye renk kattı.

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