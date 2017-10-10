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Sigortasız işci çalıştıran Murat Boz'un başı dertte !

Sevilen sanatçı Murat Boz'un dansçıları ile başı dertte.Murat Boz sigortasız işci çalıştırdığı gerekçesiyle mahkemeye verildi.

10 Ekim 2017 Salı 11:11
Sigortasız işci çalıştıran Murat Boz'un başı dertte !

O ses Türkiye jüri koltuğunda oturan ve güzel oyuncu Aslı Enver ile yaşadığı aşk ile gündemde olan Murat Boz'un başı dansçılarıyla dertte.Ünlü şarkıcı 2007 yılından beri yanında çalıştırdığı dansçı ve koreograficisi tarafından sigortasız çalıştırıldıkları gerekçesiyle mahkemeye verildi.

İddialara göre mahkemeye sunulan belgeler sonrasında mahkeme de Murat Boz'u haksız buldu. İş Mahkemesi'nde görülen hizmet tespit davasında, vokalist ve dansçının sigortasız çalıştığı süre belirlendi. Belirlemelere göre Ceren Yılmaz'ın 910 gün, Mertkan Tapan'ın ise 1231 gün sigortasız çalıştığı tespit edildi.

Murat Boz'un ise bu karara itiraz ettiği bildirildi.

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